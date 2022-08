BOGOR – Kabar duka menyelimuti dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda Tanah Air, Kevin Safaruddin Madria, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Kejadian nahas itu terjadi dalam ajang balap seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022. Seri itu dihelat di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 28 Agustus 2022.

Kevin memang berada di bawah naungan tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing di seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022. Dia turun pada kelas All New R15 Comm B.

Dikutip dari ANTARA, Selasa (30/8/2022), kabar meninggalnya Kevin Safaruddin Madria dibenarkan oleh pemilik Al Rasyid Indo Racing, Rachmat Alrasyid. Dia mengonfirmasinya lewat pesan singkat.

"Iya betul (kabar meninggalnya Kevin Safaruddin). Mohon doanya. Saat ini kami sudah berada di rumah duka," kata Rachmat kepada ANTARA via WhatsApp, dikutip Selasa (30/8/2022).

"Sebagai owner/om/kakak/orang tua atau apa pun Kevin menganggap saya, dia anak yang Masya Allah pintar akademik dan memang kelihatan dari ngobrol dan lain-lain," sambungnya. "Dia dewasa, baik, penurut, sopan, soleh, tidak punya musuh satu pun, dan baik ke semua orang terutama ke adik-adiknya sesama team AIR. Insya Allah husnul khotimah, surga untuk Kevin. Amin. Saya belum sempat bilang terima kasih sudah mau bela dan menjadi keluarga dari Alrasyid Indo Racing," jelas Rachmat. Kevin sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian Kevin tentunya memberi duka mandalam bagi dunia balap Indonesia. Pasalnya, Kevin merupakan salah satu talenta berbakat yang dimiliki Tanah Air. Dia bahkan bisa finis terdepan pada seri pertama Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 pada 19 Juni 2022.