6 atlet yang alih profesi jadi hollywood, akan dibahas Okezone. Beberapa atlet terkenal dunia memiliki kesempatan untuk merambah ke dunia hiburan. Tak hanya menjadi bintang iklan produk terkenal, beberapa dari mereka bahkan bermain film.

Bak aktor terkenal, akting ciamik ditunjukkan oleh beberapa atlet yang mendapat kesempatan tersebut. Oleh sebab itu, beberapa dari mereka tidak hanya sekali bermain film. Berikut enam atlet yang alih profesi jadi hollywood:

6. Michael Jordan





(Michael Jordan usai pensiun, foto: Reuters)

Daftar ini dimulai dengan legenda NBA, Michael Jordan, yang juga pernah terjun ke dunia layar lebar. Dia pernah menjadi bintang utama di film Space Jam yang rilis pada 1996 silam.

5. Eric Cantona





(Eric Cantona saat bela Manchester United, foto: UEFA)

Selanjutnya, ada nama legenda Manchester United, Eric Cantona. Namanya tak hanya tersohor di dunia sepak bola, tetapi juga di dunia hiburan. Ia memiliki kemampuan yang tak kalah apik saat beradu peran.

Setelah pensiun, Cantona memutuskan untuk fokus menjalani karier sebagai aktor di Prancis. Wajah Cantona telah muncul di banyak film. Film terbaru yang diperankannya adalah Anka pada 2017 silam.

Selain Anka, ia juga bermain di beberapa film lain, seperti Delit De Fuite (2014), Switch (2011), Marie et Les naufragés (2016), Porn in the Hood (2012), Death List (2009), dan masih banyak lagi.

4. Neymar Jr





(Neymar Jr saat bela Timnas Brasil, foto: Reuters)

Selain Cantona, pesepakbola asal Brasil, Neymar Jr, juga pernah membintang film. Ketenaran dan wajah rupawannya membuat pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mendapatkan kesempatan merambah ke dunia hiburan. Selain membintangi beberapa iklan, Neymar juga unjuk kebolehan di layar lebar.

Neymar pernah bermain bersama Vin Diesel dalam film Triple xXx: Return of Xander Cage. Film ini pun telah menjadi salah satu yang populer di dunia. Wajah Neymar juga muncul di film Os Parças pada 2017.

3. Dennis Rodman





(Dennis Rodman setelah pensiun, foto: Istimewa)

Selanjutnya, ada mantan pebasket NBA, Dennis Rodman. Nama Rodman begitu dikenal oleh para pencinta basket karena kehebatannya dalam bertahan. Bersama Jordan, Rodman memenangkan beberapa gelar juara NBA.

Selain dikenal sebagai pebasket hebat, Rodman juga telah menjadi seorang aktor yang memiliki akting apik. Pemain kelahiran New Jersey 13 Mei 1961 itu pun telah membintangi sejumlah film, seperti Double Team bersama Jean Claude van Damme pada 1997. Dia pun tampil di film Simon Sez (1999), Cutaway (2000), dan masih banyak lagi.

2. LeBron James (LeBron James saat berlaga, foto: Reuters) Posisi kedua ditempati oleh bintang Los Angeles (LA) Lakers, LeBron James. LeBron pun pernah terjun ke dunia layar lebar. Teranyar, dia bermain di film Space Jam: A New Legacy, yang rilis pada 2021 silam, sebagai bintang utama. Selain jago bermain basket, LeBron ternyata bisa berakting di hadapan kamera. 1. David Beckham (David Beckham pernah main film, foto: Istimewa) Posisi pertama ditempati oleh legenda Manchester United sekaligus sepak bola Inggris, David Beckham. Namanya begitu dikenal dan telah melegenda di dunia sepakbola. Terlahir dengan wajah tampan membuat Beckham memiliki karier yang tak kalah cemerlang di dunia hiburan. Teranyar, Beckham tampil di film King Arhur: Legend of the Sword yang rilis pada 2017 silam.