TUNGGAL putra andalan Indonesia, Jonatan Christie terlihat menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu panti panti jompo bersama sang kekasih, Shania Junianatha. Setelah berkunjung dan berjumpa dengan opa dan oma di sana, Jonatan pun langsung menuliskan sebuah pesan penuh hari di media sosialnya.

Seperti diketahui, Jonatan telah melawat ke salah satu Panti Jompo yang ada di Indonesia. Momen kunjungannya itu diunggah Jojo melalui media sosial miliknya.

Sebelumnya, atlet yang akarab disapa Jojo diundang oleh sang kekasih, Shanju dan Kita Bisa untuk melakukan kegiatan sosial tersebut. Ia pun menerima undangan mereka dan akhirnya menemani Shanju ke Panti Jompo.

"Selalu Bersyukur ketika punya kesempatan seperti ini, so thank you banget udah ngundang aku ikut ke kegiatan ini @shanju @kitabisacom," tulis Jonatan, di unggahan Instagram pribadinya, @jonatanchristieofficial, dilansir Selasa (26/7/2022).

Adapun, pada unggahan tersebut, Jojo juga memamerkan momen kebersamaan dengan para lansia. Hal itu tentu menjadi pengalaman berharga bagi pebulu tangkis asal Jakarta tersebut.

Sehingga, Jonatan menuliskan pesan haru dalam unggahannya itu mengambil pelajaran dari para lansia di Panti Jompo. Ia menyadari bahwa manusia hidup di dunia ini bukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan saja. Melainkan juga memberikan kasih sayang yang tulus untuk orang terdekat.

"Banyak cerita dan pengalaman yg bisa di dapat dari kehidupan Opa dan Oma di sana, yang menyadarkan ke aku arti dari kehidupan yang sesungguhnya itu bukan tentang kesuksesan atau keberhasilan saja, melainkan tentang 'cinta kasih, rasa sayang dan perhatian untuk atau dari keluarga' itu juga gak kalah penting," beber Jojo.

"Btw, slide ke-3 Opa-nya udah 96 tahun, tapi masih kuat dan jago main catur sama dance loh hehehe keren banget," tambah Jonatan. Sementara itu, Shanju juga mengunggah momen yang sama denga Jojo. Sang kekasih mantan artis JKT48 itu terlihat berbahagia lantaran ditemani sang kekasih. "Super-super blessed dikasih kesempatan buat kegiatan ini. Thankyou banget para orang baik yang udah ikut berdonasi! Seru banget ketemu Opa Oma di sana, banyak banget pelajaran yang diambil," cetus Shanju. "Thank you juga @kitabisacom and team yang ngebuat acara lancar. Thankyou juga udah ditemenin @jonatanchristieofficial grateful," tambahnya. Kunjungan yang dilakukan Jonatan bersama Shania pun membuat salah fokus para pencinta bulu tangkis Indonesia. Sebab mereka semakin senang dengan kedekatan yang diperlihatkan Jonatan dan Shania.