JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia akan kembali meneruskan perjuangan di ajang FIBA Asia Cup 2022. Pada laga keduanya di Grup A, kali ini Timnas Basket Indonesia akan ditantang oleh Yordania di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (14/7/2022) pukul 17.15 WIB dan akan disiarkan secara langsung di iNewsTV.

Timnas Basket Indonesia tentu diharapkan bisa mengulangi penampilan apik saat melawan Arab Saudi di laga perdana Grup A FIBA Asia Cup 2022 pada Selasa 12 Juli 2022 yang lalu. Pada laga tersebut, secara luar biasa Marques Bolden dan kawan-kawan menang telak 80-54 atas Arab Saudi.

Bolden pun menjadi pemain yang paling bersinar di laga kontra Arab Saudi dengan berhasil menciptakan 32 poin dan 16 rebounds untuk Timnas Basket Indonesia. Penampilan yang apik itu lantas diprediksi akan kembali terlihat saat melawan Yordania.

Hal itu dikarenakan Timnas Basket Indonesia dipastikan tampil habis-habisan demi bisa merebut tiket ke perempatfinal FIBA Asia Cup 2022. Sebab dengan mencapai babak perempatfinal, Timnas Basket Indonesia bisa merebut tiket ke FIBA World Cup 2023.

Sayangnya pada pertemuan terakhir melawan Yordania di ajang Kualifikasi FIBA World Cup 2023 pada 4 Juli 2022 yang lalu, Timnas Basket Indonesia justru menjadi tim yang menelan kekalahan. Tepatnya Timnas Basket Indonesia tumbang 52-77 dari Yordania.

Kendati demikian, kekalahan itu bisa dikatakan disengaja karena Timnas Basket Indonesia memang tak serius tampil di laga tersebut lantaran sudah tak mungkin lolos ke Piala Dunia Basket 2023 melalui kualifikasi tersebut.

Untuk itulah Timnas Basket Indonesia menyimpan tenaga dan taktik untuk dipakai di FIBA Asia Cup 2022, apalagi mereka berjumpa lagi dengan Yordania. Lantas sanggupkah Timnas Basket Indonesia benar-benar menang atas Yordania?

Sebelum laga Timnas Basket Indonesia melawan Yordania, akan ada dua laga yang dihelat terlebih dahulu. Seperti Australia vs Arab Saudi yang sama-sama berada di Grup A dan Korea Selatan vs Taiwan yang berasal dari Grup B.

Laga Australia vs Arab Saudi akan berlangsung pada pukul 10.45 WIB. Sementara Korea Selatan vs Taiwan akan dimulai pada pukul 14.45 WIB. Pertarungan Korea vs Taiwan pun diprediksi akan menarik karena kedua tim sama-sama memetik kemenangan di laga awalnya.

Berikut Jadwal Siaran Langsung FIBA Asia Cup 2022 Hari Ini, Live di iNewsTV:

Australia vs Arab Saudi (10.45 WIB)

Korea Selatan vs Taiwan (14.45 WIB)

Indonesia vs Yordania (17.15 WIB)