SEBANYAK 8 cara memiliki tubuh atletis dan ganteng ala Ade Rai akan dibahas dalam artikel ini. Sebagai seorang binaragawan senior, Ade Rai sangat memperhatikan pola hidup sehat hingga proporsional badannya.

Sebab demikian, secara fisik, Ade Rai sangat menjaga tubuh atletisnya. Tak heran, meski sudah 52 tahun, Ade Rai selalu tampak awet muda seperti pria berusia 30 tahun. Nah, di balik kebugaran fisiknya, ada sejumlah cara yang rutin dilakukan Ade Rai dalam menjaga kesehatan tubuhnya.

Lantas, apa saja caranya? Berikut 8 cara memiliki tubuh atletis dan ganteng ala Ade Rai:

8. Latih Daya Tahan Otot

Menurut Ade Rai melatih daya otot dapat membuat tubuh atletis. Dalam aktivitasnya, Ade Rai selalu menyempatkan melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan masa ototnya. Hal tersebut sudah Ade Rai lakukan sejak masih muda sampat saat ini.

7. Puasa

Puasa menjadi salah satu basic introduction untuk mengurangi kalori dalam tubuh. Ade Rai mengungkapkan strategi yang digunakan yaitu time restricted eating. Ade Rai pun menerapkan puasa sebagai cara ampuh mengurangi kadar kalori dalam tubuh. Ia punya prinsip, jika terakhir makan pada jam 9 malam, maka baru kembali makan lagi pada jam 9 pagi, esok harinya.

6. Meminimalisir Kadar Lemak

Dengan melatih aktivitas otot membuat tubuh Ade Rai lebih prima. Dengan begitu kadar lemak dalam tubuh akan berkurang. Ade Rai bahkan pernah mengungkapkan bahwa lemak dalam tubuhnya hanya 10% saja.

5. Menjaga Kekuatan Otot

Semakin bertambahnya usia, masa otot Ade Rai justru tidak berkurang. Sebaliknya, dengan pola menjaga pola hidup sehat, masa otot Ade Rai bisa terjaga. Dengan rutin berolahraga Ade Rai bisa menjaga kekuatan ototnya sehingga tubuhnya tetap atletis.

4. Latihan Kardio





Bukan hanya beraktivitas seperti biasa, Ade Rai juga melatih keuatan ototnya dengan cara latihan kardio. Berlatih kardio sendiri membantu membakar kadar lemak dalam tubuh. Lemak yang sudah terbakar tersebut, juga dibentuk menjadi otot dengan olahraga berat lainnya.

3. Rutin Sit Up





Sit up sangat berpengaruh membentuk otot tubuh terutama jika ingin memiliki bentuk tubuh atletis. Dengan melakukan sit up otot perut akan terlatih dengan baik. Hal tersebut dilakukan secara rutin oleh Ade Rai. Sit up sendiri bisa dilakukan di mana saja, tak harus ke gym, di kamar pun bisa Anda lakukan.

2. Latihan Lying Leg Raises





Selanjutnya, untuk mendapatkan bentuk tubuh atletis ala Ade Rai bisa didapatkan dengan melakukan latihan lying leg raises. Gerakan ini memanfaatkan bagian paha sebagai tumpuan utama.

Nantinya, latihan ini bakal berpengaruh ke sejumlah otot dalam tubuh. Terutama bagian perut, yang selalu dijaga Ade Rai, sepanjang kariernya menjadi binaragawan.

1. Menjaga Pola Makan





Menjaga pola makan ada di urutan pertama, cara Ade Rai tetap bertubuh atletis. Dalam kanal Youtubenya, Ade Rai mengatakan setidaknya ada empat cara dalam menjaga pola makan, agar berat badan tak terus bertambah.

Pertama, pilihlah makanan dari sumber yang baik. Kedua, tetap dalam cara penyajiannya. Kamudian, tetap dalam mengatur waktu penyajian makanan. Perhatikan juga kalori yang masuk. Jika tidak mengatur pola makan, praktis otot akan tertutup lemak terutama.

Jika lemak sudah menutupi otot, yang terjadi adalah adanya perubahan fisik. Bahayanya Anda bisa menjadi malas dan mengidap penyakit kegemukan.