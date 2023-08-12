Advertisement
SPORT LAIN

Pengertian Gerakan Lokomotor, Non Lokomotor, dan Manipulatif Lengkap dengan Contohnya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:06 WIB
Pengertian Gerakan Lokomotor, Non Lokomotor, dan Manipulatif Lengkap dengan Contohnya
Atlet lari cantik, Alica Schmidt, tengah melakukan salah satu gerakan lokomotor. (Foto: Instagram/@alicasmd)
PENGERTIAN gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif lengkap dengan contohnya menjadi pengetahuan penting. Ketiga gerakan ini merupakan bagian dari gerak dasar manusia.

Gerakan tersebut tidak hanya menjadi aspek penting dalam keseharian, tetapi juga memegang peran penting dalam perkembangan manusia. Dalam pengembangan keterampilan motorik, jenis gerak ini juga penting untuk memahami kemampuan fisik dan koordinasi.

Atlet sedang berjalan

Berikut pengertian gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif lengkap dengan contohnya melansir berbagai sumber, Sabtu (12/8/2023):

Pengertian Gerakan Lokomotor

Gerakan lokomotor adalah gerakan fisik yang melibatkan perpindahan tubuh secara keseluruhan atau sebagian dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis gerakan ini memerlukan pergerakan yang signifikan dalam ruang. Gerakan lokomotor penting untuk perkembangan motorik kasar pada anak.

Contoh gerakan lokomotor sebagai berikut:

Berjalan: Berjalan merupakan gerak lokomotor paling dasar. Gerakan ini memindahkan satu kaki dengan kaki lainnya.

Berlari: Sama seperti berjalan, hanya saja berlari melibatkan perpindahan kedua kaki lebih cepat.

Melompat: Gerakan melompat melibatkan gerak mengangkat dan mendatakan kedua kaki dari tanah secara bersamaan.

Bersepeda: Bersepeda merupakan perpindahan gerak lokomotor menggunakan alat yakni sepeda, dari satu tempat ke tempat lainnya.

