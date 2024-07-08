Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Semua Petenis Grand Slam Wimbledon Pakai Baju Serba Putih saat Tanding?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |22:00 WIB
Kenapa Semua Petenis Grand Slam Wimbledon Pakai Baju Serba Putih saat Tanding?
Ada Alasan Mengapa Petenis di Wimbleon Kenakan Pakaian Baju Serba Putih. (Foto: Reuters)
A
A
A

KENAPA semua petenis Grand Slam Wimbledon pakai baju serba putih saat bertanding? Pertanyaan itu mungkin sempat terlintas di kalangan para pencinta tenis dan ternyata memang ada alasannya.

Pecinta tenis di seluruh dunia tengah dimanjakan dengan digelarnya turnamen Grand Slam Wimbledon 2024. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen paling prestisius bagi para petenis dunia.

Pada edisi tahun ini, penyelenggaraan Grand Slam Wimbledon dijamin berlangsung sengit. Sebab, turnamen yang digelar di All England Lawn Tennis Croquet Club, London, Inggris pada 1-14 Juli 2024 merupakan ajang kembalinya Novak Djokovic ke arena tennis setelah cedera.

Belum lagi, petenis muda asal Italia, Jannik Sinner yang tengah naik daun dan juara bertahan, Carlos Alcaraz juga ambil bagian untuk meraih gelar di Grand Slam Wimbledon 2024.

Namun tidak banyak yang menyadari, setiap petenis yang bertanding di ajang Grand Slam Wimbledon itu selalu mengenakan baju serba putih. Mulai dari celana, baju, hingga topi sekalipun selalu berwarna putih.

Novak Djokovic

Perlu diketahui, Wimbledon merupakan turnamen tenis tertua di dunia. Untuk itu, ajang ini memiliki banyak tradisi dan peraturannya sendiri. Salah satunya adalah wajib menggunakan pakaian serba putih, bukan warna krem maupun putih pucat.

Halaman:
1 2
