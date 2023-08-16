Variasi dan Kombinasi Permainan Bola Basket dan Penjelasan Lengkap

VARIASI dan kombinasi permainan bola basket serta penjelasan lengkap akan diulas kali ini. Bola basket menjadi salah satu olahraga yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia.

Olahraga ini pun memiliki kompetisi skala nasional hingga internasional. Untuk bisa menjadi pebasket profesional tentunya tak cukup hanya dengan menguasai teknik dasarnya saja, namun juga variasi serta kombinasinya.

Lantas, apa itu variasi dan kombinasi permainan bola basket?

Melansir dari Buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan karya Muh. Adnan Hudain dan kawan-kawan, variasi dan kombinasi dalam permainan bola basket merupakan gabungan dari teknik-teknik dasar bola basket, seperti menggiring (dribbling), menembak (shooting), mengumpan (passing), melempar, menangkap, dan lain-lain.

Berikut beberapa contoh variasi dan kombinasi pada permainan bola basket yang bisa Anda praktikan:

Contoh variasi dan kombinasi bola basket yang paling dasar dan sering dilakukan adalah mengumpan dan menangkap bola. Gerakan kombinasi ini bisa dilakukan dengan cara saling berhadapan dengan rekan satu tim. Atur jarak setidaknya 5-7 meter lalu lemparlah bola mendatar. Gerakan ini bisa diulangi beberapa kali secara bergantian.

Menggiring dan mengumpan bola

Selanjutnya Anda juga bisa melakukan gerakan variasi dan kombinasi menggiring serta mengumpan bola. Gerakan ini diawali dengan menggiring bola ke depan atau samping dan setelah itu bola dilempar atau diumpankan ke arah rekan satu tim.