HOME SPORTS NETTING

Penjelasan Kartu Hitam di Bulu Tangkis, Bikin Pemain Kapok?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:20 WIB
Penjelasan Kartu Hitam di Bulu Tangkis, Bikin Pemain Kapok?
Penjelasan Kartu Hitam di Bulu Tangkis. (Foto: Reuters)
PENJELASAN kartu hitam di bulu tangkis akan dibahas Okezone di artikel ini. Kartu hitam jelas paling dihindari dalam permainan bulu tangkis karena bisa buat pemain kapok.

Bagaimana tidak, kartu hitam bisa diibaratkan kartu merah dalam dunia sepakbola. Jadi, pebulutangkis yang diberikan kartu hitam oleh umpire, maka ia harus menyudahi perjuangannya dalam pertandingan yang sedang dijalani.

Jadi, kartu hitam pada bulu tangkis berfungsi untuk mengeluarkan pemain atau didiskualifikasi. Jika wasit sampai mengeluarkan kartu hitam makan tim otomatis dinyatakan kalah.

Tentu kartu hitam itu akan dikeluarkan umpire atau wasit ketika ada pemain yang melakukan pelanggaran amat berat.

Sebut saja seperti berkelahi dengan pemain lawan atau sengaja kalah demi hindari lawan yang berat di babak selanjutnya, yang biasa terjadi di kompetisi yang berawal dari fase grup. Lalu jika ada gerak-gerak match fixing, umpire pun berhak mengeluarkan kartu merah tersebut.

Ilustrasi bulu tangkis

Sejauh ini sejatinya jarang ada kartu hitam dikeluarkan dalam suatu pertandingan. Sehingga wajar jika banyak badminton lovers (BL) yang tidak tahu akan keberadaan kartu hitam tersebut.

Bila diingat, kartu hitam pernah dikeluarkan di Canada Open 2013. Pada saat itu, pebulutangkis ganda putra Thailand, Bodin Issara, melakukan tindakan tidak terpuji. Pasalnya ia menyerang rekan senegaranya secara brutal. Alhasil Bodin Issara mendapat kartu hitam dan didiskualifikasi dari pertandingan.

