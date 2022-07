KIPRAH ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampaknya belum kunjung usai. Meski secara usia tak lagi muda, baik Mohammad Ahsan maupun Hendra Setiawan masih disegani lawannya di sejumlah turnamen internasional.

Akan tetapi, baru-baru ini viral video beredar di media sosial, Tiktok @bnerbgt, memperlihatkan keraguan jurnalis Malaysia akan kiprah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Dalam potongan video jurnalis Malaysia menanyakan soal karier Ahsan/Hendra dalam dua tahun ke depan.

Jurnalis Malaysia, yang sedang wawancara The Daddies (julukan Ahsan/Hendra) pun ragu pasangan nomor tiga dunia itu bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang. โ€œMasih ada 2 tahun lagi, masanya juga panjang, bagaimana?โ€ tanya jurnalis Malaysia itu.

Hal itu langsung dijawab dengan tegas dengan Mohammad Ahsan. Ia menyatakan dua tahun lagi baik ia maupun Hendra Setiawan bisa saja masih aktif bermain.

โ€œKita lihat saja nanti, bapak yang masih ada (jurnalis Malaysia, red) atau kami juga masih ada di sana,โ€ tegas Mohammad Ahsan menjawab pertanyaan tersebut.

Jawaban Mohammad Ahsan itu seakan mempertegas bahwa kedua pasangan senior Indonesia ini masih belum mau berhenti dari dunia bulu tangkis. Bahkan, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bisa saja tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang.

Jika benar keduanya bakal berlaga di Olimpiade 2024, tentu secara usia keduanya bakal bertambah. Sekadar informasi, usia Mohammad Ahsan dua tahun lagi bakal menginjak adalah 36 tahun.

Sementara Hendra Setiawan memasuki usia 39 tahun. Keduanya bisa jadi pasangan tertua di Olimpiade 2024.

Terlepas dari hal tersebut, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang masih tampak bugar. Setelah melalui Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022, kini keduanya sedang berlaga di Malaysia Open 2022.

Terbaru, The Daddies berhasil menembus perempatfinal Malaysia Open 2022 usai mengandaskan wakil China He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Di perempatfinal hari ini, The Daddies bakal bersua Aaron Chia/Soh Woi Yik wakil Malaysia.