AUSTIN – Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, gagal naik podium di MotoGP AS 2022. Finis di posisi keempat, Mir pun mengaku Circuit of the Americas (COTA) bukan trek favoritnya.

Performa Mir di MotoGP AS 2022 terbilang bagus. Dia mengalami peningkatan. Pembalap asal Spanyol itu selalu berhasil finis di posisi 10 besar, tetapi belum bisa naik podium di empat balapan yang telah berlangsung.

Saat tampil di Sirkuit Losail dan Mandalika, Mir hanya bisa finis di posisi keenam. Sedangkan di Argentina dan Amerika, juara MotoGP 2020 itu berhasil memperbaiki performanya dengan finis di posisi keempat.

Namun, Mir kalah dengan rekan setimnya, yakni Alex Rins, yang berhasil meraih podium kedua di MotoGP AS 2022. Meski begitu, Mir memiliki alasan tersendiri gagal menembus podium saat tampil di COTA.

Keberhasil dua pembalap Suzuki menembus posisi lima besar di Amerika membuktikan pabrikan asal Jepang itu bekerja dengan bagus. Namun, Mir mengaku COTA adalah balapan yang tidak bisa dinikmatinya karena bukan sirkuit favoritnya.

“Ini menunjukkan bahwa kami (Suzuki) kuat. Austin bukanlah balapan yang sangat saya nikmati, itu bukan sirkuit favorit saya," kata Mir, dilansir dari Speedweek, Kamis (14/4/2022).

Pembalap berusia 24 tahun itu senang dengan performanya di Amerika. Dia pun berharap bisa tampil baik saat di Eropa. Namun, Mir menilai masalah bagian depan menjadi penyebab utama Suzuki bisa meraih kemenangan atau podium di COTA. "Saya senang dan saya yakin segalanya akan berjalan lancar di Eropa dan kami akan menjadi lebih kuat. Saya memiliki beberapa masalah dan itu adalah sesuatu yang saya tidak mengerti, kami harus menganalisis. Itu adalah kekurangan kami untuk meraih kemenangan atau podium," ucapnya. "Saya biasanya marah setelah masalah seperti ini, tetapi saya bisa sangat senang dengan hasil ini," jelas Mir. "Saya pikir kami bisa menunjukkan balapan yang bagus di Portimo sekarang, saya juga suka trek dari Jerez, jadi kami hanya akan mengambil rute demi rute di Eropa dan kemudian melihat di mana kami berada pada akhir tahun," pungkasnya.