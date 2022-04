PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, menyebut Marc Marquez seharusnya juara MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Ia menilai jika kendala teknis tak dialami Marc Marquez di awal balapan, tak ada alasan bagi The Baby Alien untuk tidak melanjutkan dominasinya di COTA.

โ€œTanpa masalah itu di awal, saya yakin kemenangan pasti akan didapatkan (Marquez),โ€ ujar Aleix Espargaro penuh keyakinan, mengutip dari Crash, Senin (11/4/2022).

Marc Marquez sejatinya start kesembilan dalam balapan tersebut. Namun, masalah teknis ia alami ketika start. Akibatnya, posisi juara dunia enam kali kelas MotoGP itu langsung melorot ke posisi buncit atau 24 di tikungan pertama!

Namun, karena akrab dengan sirkuit ini yang mana telah menang tujuh kali, Marc Marquez tampil menggila. Secara luar biasa ia finis keenam dan terpaut 6,6 detik dari pemenang balapan, Enea Bastianini (Gresini Racing).

Akibat kesalahan di lap pertama, Marc Marquez sempat ketinggalan 4 detik dari Enea Bastianini. Marc Marquez praktis kesulitan memangkas jarak dengan rider asal Italia tersebut.

Sebab, Marc Marquez harus melewati 18 pembalap yang mana memakan waktu saat melakukan manuver. Di saat bersamaan, Bastianini tampil nyaman di posisi terdepan hingga unggul dua detik dari Alex Rins di posisi dua.

Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, pun melempar pujian kepada Marc Marquez. Ia menyebut Marc Marquez merupakan penantang gelar juara MotoGP 2022, meski sang rival belum dalam kondisi bugar 100 persen dari masalah penglihatan yang dialami. Fabio Quartararo merasakan betul kehebatan Marc Marquez di MotoGP AS 2022. Kedua pembalap bersaing memperebutkan posisi enam. โ€œSaya pikir Marc akan menjadi penantang gelar tahun ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk menjadi penantang gelar. Jadi saya pikir kami akan menjalani banyak pertempuran,โ€ tegas Fabio Quartararo. Setelah absen di Indonesia dan Argentina, Marc Marquez mendapatkan 10 poin tambahan dari MotoGP AS 2022. Saat ini Marc Marquez menempati posisi 13 klasemen sementara MotoGP 2022 dengan 21 angka, terpaut 40 poin dari Enea Bastianini di puncak klasemen.