PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, mengaku dibikin repot Marc Marquez (Repsol Honda) pada race MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Ia mengaku enggan berduel dengan Marc Marquez ketika tahu juara dunia enam kali kelas MotoGP itu berada di belakangnya.

Apakah ini tanda Aleix Espargaro sengaja mengalah demi memberi jalan kepada Marc Marquez? Dalam balapan semalam, Marc Marquez yang start dari posisi sembilan langsung turun ke urutan buncit (24) setelah mengalami masalah saat start.

(Marc Marquez sempat mengalami masalah saat start di MotoGP AS 2022)

Meski memulai jalannya balapan dengan tidak mulus, Marc Marquez berhasil tampil sangat baik dan finis di peringkat keenam. Di tengah balapan, Aleix Espargaro mendapatkan perlawanan sengit dari Marc Marquez yang berada dalam kondisi terbaiknya.

Namun, pembalap berusia 32 tahun itu mengakui Marc Marquez sangat kompetitif dan sulit untuk ditandingi. Alhasil, Aleix Espargaro pun dilewati sang junior. Ketika Marc Marquez finis keenam, ia hanya menyelesaikan balapan di posisi 11.

“Marc sangat kompetitif. Ketika saya menemukannya di belakang saya, saya lebih suka menjadi cerdas dan tidak bertarung dengannya karena dia memiliki keunggulan,” ungkap Aleix Espargaro dilansir dari Italy 24 News, Senin (11/4/2022).

Meski begitu, Aleix Espargaro menegaskan telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membendung Marc Marquez pada balapan tersebut. Namun, pada akhirnya kakak dari Pol Espargaro itu tak mampu mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Saya mencoba mengikutinya untuk mengejar ketertinggalannya. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat pandai menghentikan motor dan memperkencang laju motor kembali dari kecepatan rendah," sambungnya. Tentu saja masalah yang dialami Marc Marquez menjadi penghalang dirinya untuk meraih podium di balapan tersebut. Aleix Espargaro yakin Marc Marquez memiliki potensi besar untuk menjadi juara MotoGP AS 2022 apabila masalah di awal balapan tidak terjadi. "Tanpa masalah itu di awal, saya yakin kemenangan pasti akan dimainkan (Marquez)," ujar Aleix Espargaro penuh keyakinan.