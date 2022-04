HASIL latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 sudah diketahui. Setelah melalui beberapa lap di Circuit of the America (COTA), Alex Rins (Suzuki Ecstar) keluar sebagai yang tercepat. Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) menempati posisi lima.

Para pembalap MotoGP seakan tak memiliki masalah saat melintas di COTA. Pasalnya, kondisi trek sudah terlihat jauh lebih baik, terutama tikungan 2,3 dan 4 di mana terdapat gundukan yang menjadi masalah pada tahun lalu.

Marc Marquez memulai sedikit lebih lambat di awal latihan bebas MotoGP 2022 ini. Sementara itu, Aleix Espargaro, Alex Rins, dan Fabio Quartararo berebut sebagai yang tercepat. Persaingan terus terjadi hingga 15 menit lamanya.

Pol Espargaro secara mengejutkan keluar dari lintasan. Pembalap Repsol Honda itu mengalami crash di tikungan ke-18. Ia pun tak kunjung kembali ke pit.

Tak lama dari itu, The Baby Alien -julukan Marquez- seakan terbang! Dari yang memulainya agak lambat, pembalap asal Cervera itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu dua menit, 4,469 detik.

Tersisa 20 menit lagi, Alex Rins harus keluar dari lintasan. Pembalap Suzuki Ecstar itu terlihat memiliki masalah pada mesinnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke pit.

Maverick Vinales unjuk gigi jelang 10 menit bubaran. Ia mampu memperbaiki catatan waktunya dan menggeser Marquez sebagai yang tercepat usai menyelesaikan lap dua menit 4,373 detik. (Maverick Vinales tempati posisi dua) Secara mengejutkan, Alex Rins yang kembali ke lintasan usai mesinnya bermasalah langsung tancap gas. Ia menggeser tempat Marc Marquez di urutan kedua. Di sisi lain, Marquez belum bisa memperbaiki catatan waktunya karena masih dalam pit. Tak butuh waktu lama, Alex Rins langsung menjadi yang tercepat! Jelang tiga menit selesai, dia kembali mempercepat waktu putarannya dengan catatan dua menit 4,168. Tak puas, ia memperbaikinya lagi menjadi dua menit 4,073 detik. Catatan tersebut bertahan hingga latihan bebas satu MotoGP AS 2022 berakhir. Dengan rincian lima besarnya, Alex Rins, Maverick Vinales, Jack Miller, Fabio Quartararo dan Marc Marquez. Berikut hasil latihan bebas 1 MotoGP AS 2022: 1 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP) 3. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 5. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 6. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 7. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) 8. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP) 9. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 11. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 13. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) 14. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) 15. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 16. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 17. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 18. Andrea Dovizioso ITA WithU RNF Yamaha (YZR-M1) 19. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 20. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* 21. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 22. Darryn Binder RSA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* 23. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 24. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)*