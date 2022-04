AUSTIN – MotoGP 2022 akan segera memulai seri ketiga yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan ini. Khusus hari ini Jumat (8/4/2022), jadwal MotoGP AS 2022 yang akan dilakukan oleh Marc Marquez dan pembalap lain adalah melakoni dua sesi latihan bebas.

Ya, Marc Marquez dipastikan mengikuti sesi latihan bebas MotoGP AS 2022 usai dinyatakan fit untuk melakoni balapan. Tentu dengan kembalinya Marquez akan menjadi pertanda bahaya bagi rider lainnya.

Pasalnya seperti yang diketahui, pembalap Repsol Honda tersebut adalah salah satu yang terhebat di MotoGP saat ini. Sekali pun ia baru sembuh dari cedera, namun banyak yang memprediksi pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa langsung tampil menggila di COTA.

Tentunya semua itu bisa saja terjadi andai masalah penglihatan Marquez tak terlalu menganggunya saat berada di lintasan balap. Kecelakaan parah yang menimpa Marquez di Sirkuit Mandalika saat melakoni sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022 seperti yang diketahui telah membuat penyakit mata diplopia miliknya kambuh.

Kendati demikian, Marquez dan pihak dokter telah memberikan izin balapan kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Sehingga bisa dipastikan Marquez takkan mengalami masalah terhadap penglihatannya yang tentu akan sangat membantunya mengincar waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama dan kedua.

"Dokter telah mengizinkan Marc Marquez untuk kembali ke kompetisi Grand Prix setelah jatuh dalam sesi pemanasan di GP Indonesia dan diagnosis diplopia. Pembalap Tim Repsol Honda itu telah menyelesaikan rencana perawatan konservatifnya dan siap untuk kembali beraksi di seri keempat, Grand Prix The Americas di Austin, Texas," bunya pernyataan Repsol Honda di laman resmi mereka.

Nantinya sesi latihan bebas pertama akan berlangsung pada Jumat (8/4/2022) pada pukul 21.55-22.40 WIB. Setelah itu para pembalap diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Baru pada Sabtu 9 April 2022 pukul 02.10-02.55 WIB, sesi latihan bebas kedua akan dimainkan. Jadi, para pembalap, termasuk Marquez akan menjalani dua sesi latihan bebas pada hari ini. Berikut Jadwal MotoGP 2022 Hari Ini: Sesi Latihan Bebas 1 (FP1): 21.55-22.40 WIB Sesi Latihan Bebas 2 (FP2): 02.10-02.55 WIB