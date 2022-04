SEBANYAK 10 fakta unik Dwayne ‘The Rock’ Johnson yang jarang fans tahu akan dibahas pada artikel kali ini. Nama Dwayne Johnson sendiri mungkin agak asing di dunia olahraga gulat.

Akan tetapi, jika menyebut The Rock, hampir seluruh kalangan tahu nama tersebut. Ya, pegulat yang dulu aktif di bawah Federasi Gulat Dunia selama delapan tahun ini, sekarang lebih dikenal di dunia Hollywood.

Aktor yang juga seorang pegulat ini lahir di California, Amerika Serikat pada 2 Mei 1972. Ia mendapatlan julukan ‘The Rock’ ketika bertanding di ring gulat.

Lantas, apa saja 10 fakta unik Dwayne ‘The Rock’ Johnson yang jarrah diketahui fans?

Berikut 10 Fakta Unik Dwayne ‘The Rock’ Johnson yang jarang diketahui:

10. Berdarah Campuran Amerika-Samoa

Tak banyak yang tahu, kalau The Rock memiliki darah campuran. Meski lahir dan besar di California, Amerika Serikat, ternyata Dwayne Johnson punya campuran darah Samoa. Itu mengalir dari sang kakek dan juga neneknya.

9. Pegulat Generasi Ketiga di Keluarga

Di dalam keluarga besarnya dunia olahraga gulat bukan hal baru. Ya, ternyata The Rock memang lahir dari keluarga pegulat profesional. Dirinya adalah generasi ketiga yang berkutat dalam dunia gulat.

Sebelumnya, ada kakek dan ayahnya yang lebih dulu berkarier sebagai pegulat profesional. Saat ini, generasi keempat dalam keluarganya masih diteruskan. Di mana putri The Rock, yaitu Simone Johnson memilih aktif sebagai pegulat.

8. Pegulat Terbesar

Badan besar dan kekar The Rock ternyata memang benar adanya. Ya, bukan hanya terlihat besar saja, namun The Rock dikenal sebagai pegulat terbesar di ring kompetisi gulat internasional (WWE). Hal itu diketahui lantaran banyak yang mengakui The Rock sebagai pegulat terbesar sepanjang sejarah WWE.

7. Punya Julukan “The People’s Champ”

Julukan ini sebenarnya milik petinju legendaris Muhammad Ali. Namun, The Rock telah meminta izin kepada Ali untuk menggunakan julukan ini. Sang petinju legendaris pun tidak keberatan. Sampai saat ini The Rock pun dikenal dengan julukan tersebut.

6. Sandang Predikat Man of the Century

Pada tahun 2015, badannya yang kekar dan berotot mendapat menyita perhatian publik. Bahkan, salah satu majalah Muscle & Fitness, memberikan predikat Man of The Century kepada The Rock.

5. Memiliki Ciri Khas “If you Smeeeell, What The Rock Is Cooking!”

Salah satu ciri khas yang terus melekat pada The Rock adalah “If you Smeeeell, What The Rock Is Cooking!” Ya, ciri khas itu sering diucapkan di atas ring saat ia sedang bergulat di arena WWE.

Kalimat tersebut bahkan pernah digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, ketika berkampanye. Obama sedikit merubah jargon itu dengan memasukkan namanya menggantikan The Rock.

4. Julukan “The Brahma Bull”

The Rock punya banyak julukan. Selain The People’s Champ, ia juga memiliki satu julukan yang cukup terkenal. Julukan itu adalah The Brahma Bull. Karena julukan tersebut, The Rock pun membuat tato gambar banteng di lengan kanannya.

3. Legenda Kisah The Rock vs Stone Cold

Pertarungan dan permusuhan antara The Rock vs Stone Cold, jadi kisah legendaris di dunia gulat WWE sepanjang masa. Rivalitas keduanya akan jadi kenangan masa indah, bagi Anda yang sudah lama mengikuti The Rock. Meski di ring mereka bermusuhan, nyatanya di luar ring keduaya bersahabat.

2. Pertarungan Terakhir vs John Cena

The Rock menyudahi karier gulatnya pada tahun 2013. Saat itu, ia menghadapi John Cena, di partai terakhirnya. Sayangnya, The Rock harus menerima kekalahan dari John Cena.

Meski gagal menang, The Rock tetap mengakui kehebatan John Cena. Ia mengangkat tangan John Cena usai pertarungan. Ternyata, itu jadi tanda kariernya di WWE telah berakhir.

1. Sibuk Berkarier di Hollywood

Fakta unik lainnya adalah The Rock ternyata sudah lama berkecimpung di dunia perfilman Hollywwod. Ya, mungkin tak banyak yang tahu, kalau The Rock memulai debutnya sebagai aktor pada 2002.

Akan tetapi, pada tahun itu dirinya belum fokus seperti saat ini. Usai menepi dari ring gulat, nama The Rock justru makin harum di dunia Hollywood sampai saat ini. Bahkan, bukan hanya berperan sebagai dirinya sendiri saja. Namun, The Rock juga pernah mengisi suara di sebuah film animasi.