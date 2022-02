DIREKTUR utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, mengatakan Dorna Sports sangat puas dengan kinerja semua pihak yang telah bekerja untuk mensukseskan tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika.

Bahkan, Dorna Sports sebagai pemegang hak komersil MotoGP, menyebut Sirkuit Mandalika adalah sirkuit teraman.

Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika telah usai dilaksanakan pada 11-13 Februari 2022. Pol Espargaro (Repsol Honda) keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 31.060 detik di hari terakhir.

Mengenai tes pramusim di Sirkuit Mandalika, Priandhi Satria membeberkan bahwa pihaknya dibantu oleh Malaysia dari segi persiapan. Hal itu dikarenakan Indonesia belum mempunyai lisensi Clerk of The Course (COC). Terlebih mereka baru saja melatih 400 marshall baru di tes pramusim.

β€œDari segi testing dibantu tiga pihak dari Malaysia, karena di Indonesia belum ada yang punya lisensi COC, sisanya ada 400 marshall baru yang kita training, dan sebagai petugas di tes pramusim lalu,” kata Priandhi satria ketika evaluasi tes pramusim Sirkuit Mandalika secara virtual, Rabu (16/2/2022).

Di sisi lain, Priandhi Satria mengatakan bahwa Dorna sangat puas dengan kinerja semua orang yang telah membantu mensukseskan tes pramusim.

Dorna pun mengakui Mandalika sebagai sirkuit teraman, karena memiliki lintasan yang luas, serta tikungan dan gravel yang lebar, membuat pembalap aman ketika terjatuh.

"Tes pramusim lalu Dorna sangat puas dengan petugas lintasan, marshall, keamanan, dokter, serta lintasan. Mandalika adalah salah satu sirkuit teraman, karena lebar, setiap tikungan run off dan gravel juga lebar jadi aman,” ucapnya. Sekadar informasi, selama tes pramusim di Sirkuit Mandalika, ada enam pembalap yang terjatuh. Mereka adalah Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Marco Bezzecchi (Moonye VR46 Ducati), Jorge Martin (Pramac Racing), Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Andrea Dovizioso (WithU RNF Yamaha). Namun, keenam pembalap itu mengalami luka serius. Untuk diketahui, race MotoGP 2022 di Indonesia sendiri akan berlangsung pada 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika, bakal jadi lintasan kedua setelah Sirkuit Losail di Qatar pada 6 Maret 2022 yang jadi pembuka rangkaian MotoGP 2022.