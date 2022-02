PENCAK silat berasal dari negara mana, menarik untuk dikulik. Sebab, pencak silat jadi olahraga yang ramai digandrungi di Indonesia.

Seni bela diri pencak silat sendiri asli berasal dari Tanah Air. UNESCO menetapkan seni bela diri pencak silat sebagai warisan budaya tak benda pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Namun, jangan khawatir, pencak silat juga telah menyebar luas ke luar negeri khususny di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara tetangga yang turut mempelajari pencak silat, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina.

Di Malaysia dan Singapura, pencak silat dikenal dengan nama gayong dan cekak. Sementara di Thailand, olahraga ini dikenal dengan bersilat. Adapun di Filipina, namanya adalah pasilat.

Pencak silat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri.

Beberapa ahli juga mengartikan pencak silat sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran. Pencak silat juga diartikan sebagai gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan.

Kesimpulan dari definisi pencak silat merupakan hasil budaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Pada 1948, nama pencak silat digunakan untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional. Sebab, dulu nama pencak silat berbeda, seperti silat yang familiar di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Nama pencak hanya digunakan di Pulau Jawa.

Seiring berjalannya waktu, istilah pencak digunakan pada atraksi yang lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan gerakan. Sedangkan istilah silat, ini digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertarungan.

Adapun teknik dasar dalam pencak silat antara lain: Pertama, teknik dasar dalam pencak silat adalah teknik kuda-kuda. Fungsi teknik ini adalah untuk menyeimbangkan tubuh baik saat hendak menyerang maupun bertahan dari serangan lawan. Caranya, kedua kaki injak ke tanah dengan mantap. Teknik ini disebut kuda-kuda karena gerakannya bagai orang yang sedang naik kuda. Enam jenis kuda-kuda dalam pencak silat antara lain, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda depan belakang, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda silang. Teknik kedua bernama teknik pasang. Ini merupakan kombinasi antara teknik kuda-kuda, posisi kaki, dan posisi tangan. Sehingga, saat akan menyerang maupun bertahan, Anda dapat lebih mudah. Teknik ketiga yakni pola langkah. Agar pergerakan kita tidak mudah ditebak pihak lawan maka dianjurkan menggunakan teknik ini. Anda dapat mengubah injakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola langkah antara sikap badan, sikap tangan, pola lantai dan pola kaki dalam melangkah. Teknik keempat adalah teknik delapan penjuru mata angin. Maksudnya, pesilat harus paham mengenai arah serangan. Saat bertahan pun, Anda harus dapat mengetahui arah agar dapat bertahan. Cara mempraktikkannya, Anda dapat melangkah ke delapan arah mata angin seperti timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Teknik kelima yakni tendangan. Untuk menyerang lawan, Anda dapat dilakukan dengan menggunakan kaki. Pertama ada tendangan lurus. Anda dapat mempraktekkan dengan cara tungkai kaki lurus dan badan tegak. Badan dapat menghadap kepada lawan dan kaki yang digunakan untuk mengenai lawan adalah pangkal jari kaki. Â Kedua ada tendangan melingkar. Teknik ini dilakukan dengan melakukan tendangan menggunakan hentakan kaki. Jadi, saat Anda menendang dengan kaki kanan, maka kaki kiri digunakan untuk kuda-kuda kiri. Selanjutnya, ada tendangan jejag atau jejeg dalam Bahasa Jawa. Perut lawan sebagai sasaran tendangan. Anda dapat mengangkat lutut setinggi-tingginya dan mendorong tungkai ke perut lawan. Selanjutnya ada tendangan sabit. Mirip tendangan jejeg, yakni perut lawan sebagai sasaran namun menggunakan lintasan yang melengkung seperti bulan sabit. Tendangan T, posisi Anda menyamping dan lakukan tenangan yang lintasannya lurus mengarah ke samping. Tiga macam tendangan T antara lain T Jepret, T lompat dan T Gantung. Setelah mengetahui sejarah perkembangan seni bela diri pencak silat, maka Anda dapat menjawab pertanyaan Pencak silat berasal dari negara mana.