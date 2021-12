JADWAL final BWF World Tour Finals 2021 hari ini, Minggu (5/12/2021), sudah dirilis. Indonesia meloloskan satu wakil ke babak final, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Ya, Marcus/Kevin memastikan diri melenggang ke babak final BWF World Tour Finals 2021 usai melibas ganda Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin. Laga diselesaikan dengan skor 18-21, 23-21, dan 21-17.

Hasil ini membawa Marcus/Kevin melanjutkan tren positifnya yang sudah terukir di beberapa turnamen terakhir. Tercatat, ganda putra peringkat satu dunia itu selalu lolos ke babak final selama gelaran Indonesia Badminton Festival.

Selama itu pula, Marcus/Kevin selalu dihadapkan dengan lawan yang sama, yakni ganda Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Dalam pertemuan di Indonesia Masters 2021, Marcus/Kevin keok dari Hoki/Kobayashi dalam pertarungan tiga gim dengan skor 11-21, 21-17, dan 19-21.

Lalu, pertemuan final kedua terjadi di Indonesia Open 2021. Kali ini, Hoki/Kobayashi yang menyerah dari Marcus/Kevin dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-18.

Kini, kedua pasangan itu akan kembali berjumpa di babak final. Ambisi besar pun dimiliki keduanya untuk menyegel gelar juara di pentas BWF World Tour Finals 2021. Tak ayal, duel ini akan sangat dinantikan di partai final BWF World Tour Finals 2021.

Laga Marcus/Kevin vs Hoki/Kobayashi sendiri akan digelar di Bali Convention Centre pada Jumat (5/12/2021). Duel ini akan menjadi partai keempat di babak final BWF World Tour Finals 2021.

Laga final BWF World Tour Finals 2021 akan dibuka dengan pertarungan di sektor ganda putri yang mempertemukan Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea Selatan) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang). Laga ini akan digelar mulai pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya, ada pertarungan di sektor ganda campuran. Laga ini mempertemukan Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Di partai ketiga pada laga final BWF World Tour Finals 2021, ada pertemuan tunggal putri, yakni An Se-young (Korsel) vs Pusarla V Sindhu (India). Barulah setelah itu ada aksi Marcus/Kevin vs Hoki/Kobbayashi yang diperkirakan akan berlangsung pada pukul 15.00 WIB.

Terakhir, laga final BWF World Tour Finals 2021 akan ditutup dengan pertemuan sektor tunggal putra. Ada Viktor Axelsen (Denmark) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Berikut perkiraan jadwal bermain laga final BWF World Tour Finals 2021:

Minggu 5 Desember 2021

12.00 WIB – Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea Selatan) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)

13.00 WIB – Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

14.00 WIB – An Se-young (Korsel) vs Pusarla V Sindhu (India)

15.00 WIB – Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

16.00 WIB – Viktor Axelsen (Denmark) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)