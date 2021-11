MEXICO CITY - Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, memenangkan balapan Formula One (F1) GP Amerika Serikat (AS) 2021. Meski menang, pembalap asal Belanda itu ternyata sempat ragu strateginya bisa membantu untuk menjadi yang tercepat di Circuit of the America (COTA), Senin 25 Oktober 2021, dini hari WIB.

Sebagaimana diketahui, balapan itu menyajikan pertarungan sengit antara Verstappen dan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas). Bahkan, Verstappen tampil jelek pada awal balapan.

"Kami kehilangan posisi di awal, jadi kami harus mencoba melakukan sesuatu yang berbeda," kata Verstappen dikutip dari Tuttomotoriweb, Rabu (3/11/2021).

Oleh sebab itu, ia ragu dengan strateginya akan membuat perbedaan setelah awal yang kurang baik. Sebab, pembalap asal Belanda itu harus membalap dengan agresif untuk mendaptkan poin penuh.

"Di trek ini ada banyak degradasi. Kami agresif, dan saya tidak yakin itu akan berhasil," tuturnya. Ternyata, strateginya berbuah hasil. Ia mengasapi Hamilton yang finis di belakangnya. Dengan hasil itu, ia mengaku senang karena bisa tampil maksimal. "Namun, saya harus mengatakan bahwa beberapa lap terakhir menyenangkan. Saya sangat senang telah konsisten," ucap Verrstappen. Verstappen pun makin kuuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 287,5 poin. Pembalap Belanda itu unggul 12 poin dari Hamilton yang ada di posisi kedua. Selanjutnya, kedua pembalap itu akan kembali bersaing dalam balapan F1 GP Meksiko 2021. Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Senin 8 November 2021. Verstappen mesti tampil apik agar poinnya tidak disalip Hamilton.