BAGI umat muslim, sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal itu mungkin yang menjadi dasar atlet kriket tim Pakistan sengaja menunaikan ibadah sholat ketika timnya sedang bertanding di Kejuaraan Dunia Kriket T20.

Momen menarik itu terjadi ketika tim Pakistan sedang berjumpa India di Piala Dunia Kriket T20 2021 pada Minggu 24 Oktober 2021. Kala itu, ada salah satu atlet tim Pakistan, yakni Muhammad Rizwan terlihat melakukan sholat di pinggir lapangan ketika pertandingan sedang memasuki sesi istirahat.

Rizwan memanfaatkan waktu istirahatnya itu untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Seperti yang dilaporkan akun instagram @muslim.daily, terlihat di dalam video bahwa Rizwan tampak kusyuk menjalani ibadahnya tersebut.

Rizwan terlihat fokus melakukan sholat meski di sekelilinginya ada banyak orang yang sedang beristirahat juga. Ia memilih untuk tak bersantai di sesi istirahat tersebut demi bias bersembah diri kepada Allah SWT.

Menakjukbkannya, setelah berdoa dan melakukan sholat, Rizwan nyatanya mampu bermain sangat baik. Tercatat Rizwan banyak mencetak gol untuk Pakistan hingga akhirnya mengantarkan timnya tersebut menang atas India.

“Selalu utamakan Shalat Anda sebelum hal lain. Muhammad Rizwan, pemain kriket asal Pakistan bermain dalam pertandingan Piala Dunia Kriket T20 melawan India hari ini dan berdoa (sholat) saat istirahat sejenak di lapangan. Dia kemudian mencetak gol terbanyak dan memenangkan pertandingan untuk Pakistan,” bunyi laporan @muslim.daily, Senin (25/10/2021).

Tentunya Rizwan sangat bersyukur karena doanya dijabah oleh Allah SWT. Bagi Pakistan sendiir, menang melawan India di pertarungan kriket merupakan hal yang sangat penting.

Sebab ada gengsi di antara tim kriket India dengan Pakistan. Ibarat sepakbola, pertarungan India vs Pakistan di kriket seperti laga el clasico antara Real Madrid vs Barcelona. Bisa juga seperti persaingan Manchester United vs Liverpool.

Hanya saja karenaa pertandingan itu adalah Piala Dunia Kriket T20 2021, maka penonton yang menyaksikan laga tersebut diprediksi sangatlah besar. Jadi, jutaan orang mungkin telah melihat aksi luar biasa Rizwan di lapangan kriket tersebut.