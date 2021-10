ODENSE – Tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang senior, Hendra Setiawan, karena sudah menjadi pelatihnya di Denmark Open 2021. Apalagi, berkat bantuan Hendra, Tommy bisa melenggang ke babak semifinal.

Sebagaimana diketahui, Tommy merupakan satu-satunya tunggal putra Indonesia yang berhasil menembus partai semifinal di Denmark Open 2021. Namun sayang, pebulu tangkis berusia 33 tahun itu gagal melanjutkan perjalanan ke babak final karena tumbang dari tunggal putra peringkat satu dunia, Kento Momota.

Bermain di Odense Park, Sabtu 23 Oktober 2021, Tommy kalah dua gim langsung. Laga berakhir dengan sor 17-21 dan 12-21.

Di balik perjalanan Tommy selama di Denmark Open 2021, terdapat sosok Hendra Setiawan yang mendampinginya sebagai pelatih. Pasalnya, sejak berlaga di turnamen super 1000 itu, dirinya tak didampingi oleh pelatih. Sebagai pemain non-pelatnas, hal ini pun wajar terjadi.

Hendra turut mendampingi Tommy sejak The Daddies –julukan Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan- tumbang di babak pertama Denmark Open. Mereka kalah dari wakil Jerman, Lamsfuss/Seidel, dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 13-21.

Usai tersingkir dari Denmark Open, Tommy pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hendra Setiawan. Hal itu dia sampaikan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

“Makasih koh @hendrasansan udah mau jadi coach selama di Denmark Open 2021. Sukses untuk koh Hen di Prancis Open nya, sampai ketemu di Jerman Open ya koh,” tulis Tommy, di akun Instagram pribadinya, Minggu (24/10/2021).

“Sama-sama tom, sehat-sehat and see you di Jerman Open @tommysugiarto31,” balas Hendra.

Selepas dari Denmark Open, Hendra memang akan bertolak ke Prancis Open. Turnamen tersebut akan digelar pada 26 sampai 31 Oktober 2021. Sementara itu, untuk Jerman Open atau yang dinamai Hylo Open, turnamen itu akan dihelat pada 2 sampai 7 November 2021.