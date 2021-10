MENGENAL teknik menembak sambil melayang dalam permainan bola basket menjadi hal yang harus dikuasai oleh pebasket profesional. Di dalam permainan bola basket, ada banyak sekali teknik yang harus dikuasai supaya kita tidak bermain asal-asalan.

Sebelum akhirnya mempelajari teknik bermain basket yang rumit, akan lebih baik jika Anda melatih skill bermain dengan mempelajari dulu teknik dasar bola basket. Nah, jika sudah mahir, barulah Anda bisa lebih eksplore untuk mempelajari teknik-teknik basket yang lainnya.

(Pertandingan basket di NBA)

Penasaran, teknik apa saja yang sebaiknya harus kalian kuasai supaya bisa jadi pebasket profesional? Salah satu teknik yang bisa kalian pelajari adalah teknik shooting. Variasi teknik shooting yang biasa dilakukan oleh pemain basket profesional yakni teknik menembak sambil melayang dalam bola basket atau disebut juga dengan lay up shoot.

Gerakan lay up pertama-tama dilakukan dengan cara melangkah dua langkah ke arah ring basket. Kemudian, melakukan loncatan dan memasukkan bola menggunakan satu tangan bisa tangan kiri maupun kanan dan posisi badan melayang.

Lay up juga dianggap sebagai bentuk tembakan termudah dalam permainan bola basket, karena dilakukan pada jarak yang dekat dengan ring. Selain itu, ada kemungkinan besar Anda berhasil memasukkan bola ke ring lawan. Tujuan dari lay up shoot, yakni memasukkan bola ke dalam ring lawan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik lay up shoot.

• Posisi badan yang benar saat melakukan lay up shoot bola basket adalah posisi badan di dalam kondisi tegak.

• Posisi lutut lay-up yang benar saat melakukan lay up shoot bola basket adalah dengan posisi yang rendah dan landai.

• Pertahankan posisi tangan pada bola sampai terlepas

Macam-Macam Teknik Lay Up Shoot

Lay up sendiri memiliki berbagai macam jenis karena disesuaikan dengan situasi dan gerakan itu sendiri. Umumnya, teknik dalam bola basket ini dibagi dalam beberapa bagian, yang akan kita jelaskan di bawah ini:

(Permainan bola basket)

1. Reverse Lay Up

Reverse lay up merupakan teknik yang paling sering dilakukan jika seorang pemain ada di bawah ring atau jaraknya begitu dekat dengan ring.

Cara melakukan reserve lay up adalah dengan menggunakan satu kaki sebagai tumpuan, berlawanan dengan tangan untuk menembak. Jika ingin melakukan secara maksimal, maka mengayun dengan santai agar bola bisa masuk sempurna.

2. Power Lay Up

Power lay up adalah teknik menembak bola dengan kedua tangan. Jarak tembakan ini juga cukup dekat dengan ring. Teknik ini dilakukan untuk memastikan, bahwa bola masuk ke ring secara sempurna.

Power lay up menggunakan tumpuan dua kaki sebelum melakukan ayunan tembakan bola. Power lay up sering dilakukan dalam situasi yang lebih sulit, tujuannya untuk menjaga keseimbangan saat melakukan lompatan dan tembakan.

3. Finger Roll Lay Up

Finger Roll Lay Up merupakan tembakan melayang paling menarik karena gerakannya berupa memutar bola ke atas seperti tembakan teardrop shot atau floater dengan jarak yang lebih dekat ke tiang basket.

Lay up jenis ini bisa dilakukan secara langsung menuju ring basket tanpa melewati pantulan backboard basket.

4. Putback Lay Up

Putback lay up ini merupakan perpaduan antara offensive rebound dan lay up ini adalah langkah terakhir yang dilakukan saat pemain mendapatkan second chance karena adanya pantulan bola, sehingga sang pemain bisa cepat melakukan reverse untuk finishing.

Bagaimana Cara Melakukan Lay Up

Adapun beberapa langkah-langkah dalam melakukan gerakan lay up shoot, yaitu:

1. Saat bola telah dikuasai, lakukanlah dribel untuk membuka ruang pertahanan lawan.

2. Saat ingin mendekati ring basket, lakukan dengan langkah yang depat dengan kecepatan optimal.

3. Ketika mendekati ring basket, lakukan loncatan setinggi mungkin dengan menggunakan kaki yang berlawanan dengan tangan yang digunakan untuk menembakkan bola.

4. Tembakan bola ke titik yang strategis dan presisi dengan memantulkan bola tersebut ke backboard untuk mempermudah bola masuk ke ring basket.

5. Setelah bola berhasil masuk, lakukan pendaratan pada titik yang benar, rileks dan santai untuk mengurangi resiko cedera.

6. Setelah layup masuk, kembalilah ke posisi defense untuk menjaga posisi pemain lawan karena perpindahan possession segera dimulai

Kesalahan pada saat melakukan lay up yang umum terjadi

Karena gerakan lay up juga cukup kompleks, masalah pasti muncul di awal pertama-tama melakukan latihan lay up. Berikut adalah kesalahan dalam melakukan teknik lay up yang sering terjadi:

• Melompat dengan kaki yang salah atau mendekati keranjang dengan urutan langkah yang salah (Ikuti langkah-langkahnya perlahan, satu per satu dan mintalah pelatih atau rekan setim Anda memberi tahu Anda jika urutan langkahnya salah)

• Keseimbangan lengan hilang saat melakukan lay up

• Dan terakhir lompatan tidak cukup tinggi

Hal penting yang harus diperhatikan sebelum memulai latihan lay up:

• Lakukan pemanasan untuk menyiapkan otot dan persendian untuk peregangan. Pastikan untuk istirahat yang cukup saat melatih lompatan Anda serta rawat tubuh Anda untuk mencegah cedera.

• Gerakan lay up ini merupakan ciri khas dari setiap pemain, karena tidak semua melakukan gerakan dasar yang serupa. Seringlah berlatih tembakan di dekat ring basket di segala sisi. Jangan lupa juga menggunakan pantulan dan berlatih secara continue.

• Untuk memudahkan latihan lay up saat pertandingan, maka minta bantuan defender untuk mengawasi gerakan Anda. Sehingga nantinya gerakan Anda akan dituntut lebih kreatif dalam menggiring bola sebelum melakukan loncatan menuju ring.