RACE MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 akan berlangsung Senin, 4 Oktober 2021 dini hari WIB. Marc Marquez (Repsol Honda) dijagokan menjadi pemenang karena enam kali menjadi yang tercepat dari tujuh race yang dilangsungkan di Circuit of the America (COTA).

Namun, ada sejumlah pembalap yang bisa membuat kejutan dan pada akhirnya mengalahkan Marc Marquez di balapan nanti. Lantas, siapa saja pembalap yang berpeluang menjadi pemenang MotoGP AS 2021?

Berikut 5 calon juara MotoGP AS 2021:

5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)





Fabio Quartararo sebenarnya tak memiliki catatan apik di sirkuit Anti-Clockwise (berlawanan arah jarum jam). Sekadar informasi, COTA merupakan sirkuit berjenis Anti-Clockwise yang merupakan arena favorit Marc Marquez.

Namun, demi ambisi mendekatkan dengan gelar juara MotoGP 2021, El Diablo –julukan Fabio Quartararo– bisa tampil gila di MotoGP AS 2021. Sekadar informasi, ketika musim menyisakan empat race lagi, Quartararo yang memimpin klasemen dengan koleksi 234 angka, unggul 48 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di tempat kedua.

4. Alex Rins (Suzuki Ecstar)





Alex Rins merupakan satu-satunya pembalap yang bisa menghentikan dominasi Marc Marquez di MotoGP AS. Rider asal Spanyol tercatat sebagai pemenang MotoGP AS 2019.

Saat itu, Alex Rins memanfaatkan kesalahan Marc Marquez yang membuatnya gagal finis di MotoGP AS 2019. Apakah Alex Rins menjadikan MotoGP AS 2021 sebagai kemenangan perdananya musim ini?

3. Jack Miller (Ducati Lenovo)

Jack Miller pernah menang di sirkuit ini saat mentas di kelas Moto3 pada 2014. Kemudian pada MotoGP AS 2019, Jack Ass –julukan Jack Miller– juga finis di posisi tiga. Karena itu, rider asal Australia ini bisa tampil mengejutkan di MotoGP AS 2021. Terlebih secara matematis, peluang Jack Miller untuk menjadi kampiun MotoGP 2021 belum sepenuhnya tertutup. 2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

Francesco Bagnaia diprediksi memangkas jarak poin dengan Quartararo kelar MotoGP AS 2021. Sebab, rider asal Italia ini dikenal jago mentas di sirkuit Anti-Clockwise. Hal itu terbukti saat Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang MotoGP Aragon 2021. Hebatnya, Francesco Bagnaia mengalahkan Marc Marquez yang dikenal piawai saat turun di sirkuit Anti-Clockwise. Karena itu, Francesco Bagnaia berpeluang membuat kejutan dengan mengalahkan Marc Marquez di race MotoGP AS 2021. 1. Marc Marquez (Repsol Honda)

Marc Marquez merupakan calon kuat juara MotoGP AS 2021. Seperti yang disinggung di atas, dari tujuh kali race MotoGP AS dilangsungkan, Marc Marquez menang enam kali! Rider asal Spanyol ini dikenal piawai melintasi sirkuit yang berlawanan arah jarum jam. Meski begitu, kondisi yang belum 100 persen membuat Marc Marquez diprediksi takkan tampil dominan. Marc Marquez diprediksi mendapat perlawanan sengit dari Francesco Bagnaia yang memburu gelar juara dunia MotoGP 2021. Jadi, siapa yang jadi pemenang MotoGP AS 2021?