JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) akan menerapkan kecerdasan buatan ( artificial intelligence/AI) di seluruh produk digitalnya. Terbaru, MNCN akan meluncurkan Sportstars.id pada siang ini, 25 Mei 2021.

"Ini adalah bagian dari bagaimana kita memperkuat portal, di online, karena sekarang banyak orang mencari informasi melalui portal. Nanti kita akan kembangkan AI di situ," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Penerapan AI diyakini bakal mendorong perseroan melaju kencang, meninggalkan jauh kompetitornya dan menjadikan MNC Group raksasa ekonomi digital berskala global.

"MNC Group sudah memiliki kantor di India, di New Delhi dengan fokus artificial intelligence untuk mendukung semua yang ada di digital platform," tuturnya.

Kantor pusat AI tersebut diperkuat sumber daya manusia terbaik di bidang teknologi informasi, untuk mengembangkan AI berstandar internasional. Salah satu yang bakal diperkuat AI adalah portal berita milik perseroan.

Portal berita online, lanjut Hary, ke depan akan makin dibutuhkan. Dengan semakin banyaknya jumlah pekerja dan pendidikan yang semakin tinggi, kebutuhan informasi akan kian meningkat.

Diketahui, MNC Media memiliki news aggregator di RCTI+ yang menampilkan 7.000-8.000 berita pilihan dari berbagai portal berita nasional setiap harinya.

MNCN juga memiliki portal berita Okezone.com, Sindonews.com, iNews id, Celebrities.id dan IDXchannel.com. Pertumbuhan portal berita online MNC Group menembus 56% dalam 6 bulan terakhir dengan 75 juta monthly active users.

Sportstars.id di bawah PT MNC Portal Indonesia (MPI) mengusung misi menjadi portal olahraga yang menyajikan beragam informasi dari berbagai cabang olahraga dalam dan luar negeri, dengan penulisan yang informatif, menarik, akurat, mendalam dan bisa menjadi referensi pembaca.

Sportstars.id menyajikan beberapa kanal di antaranya kanal Bola yang meramu informasi segar dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Indonesia dan juga liga lainnya. Termasuk juga kabar teranyar dari Tim Nasional Merah Putih.

Kanal lainnya dari adu kecepatan yakni Balap (MotoGP, F1), kemudian Ragam (Basket, Fighting, Netting), Sportainment, dan Hobi.

“Sehubungan dengan akan diselenggarakan event EURO CUP di bulan Juni nanti, sportstars.id akan mengulas event tersebut secara komprehensif dan lengkap,” kata Hary.

Bukan itu saja, Sportstars.id juga memiliki kanal multimedia yang terdiri dari foto, video dan grafis. Berbagai konten itu diperkaya dengan berita-berita yang bersinergi dengan stasiun televisi di MNC Group.

Penyajian Sportstars.id akan semakin lengkap dengan mengusung kolaborasi pemberitaan dari portal MPI dan media MNC Group lainnya, yaitu Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, IDXchannel.com, Celebrities.id, dan media cetak Koran Sindo.

“Sportstars.id ini akan semakin melengkapi portal berita dan media yang ada di MNC Group. Portal ini menjadi persembahan terbaru kami untuk negeri ini,” ungkapnya.

“Kami berharap kehadiran Sportstars.id akan ikut mendorong kemajuan olahraga di Indonesia,” katanya.

Penerapan AI juga dilakukan di aplikasi over the top (OTT), yaitu RCTI+. Aplikasi tersebut menggabungkan lima segmen, yakni video streaming, news aggregator, audio aggregator, talent search yakni Home of Talent (HOT) dan games aggregator.

Aplikasi yang diluncurkan pada Agustus 2019 lalu tersebut dinilai memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap segmen pendapatan digital. Perusahaan memperkirakan RCTI+ dapat mendulang pendapatan.

Sebagai informasi, pengguna aktif layanan Over the Top (OTT) selama Februari 2021 berdasarkan hasil analisis Comscore, dua layanan OTT milik MNC Group berada di urutan pertama dan kedua, yaitu RCTI+ dan Vision+.

Pertama, RCTI+ yang berada di bawah naungan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berada di urutan nomor satu dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 19,81 juta Monthly Active User (MAU). Kedua, Vision+ yang berada di urutan kedua dengan jumlah MAU sebanyak 11,77 juta.

Vision+ yang berada di bawah naungan PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) ini merupakan layanan OTT berlangganan dan menyediakan kepada pelanggan akses menonton film, TV seri dan live TV.

Di bidang digital, MNCN juga akan meroket dari sisi media sosial. Saat ini, total subscriber perseroan 133 juta subscribers. Di Facebook dan di Tiktok hampir 110 juta followers.

"Total traffic kita, jadi yang lewat untuk lihat konten kita, ada 43 miliar views. Kita berhasil menjadi yang terbesar," tegasnya