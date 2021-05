72 pertandingan sudah dilalui masing-masing tim di kompetisi NBA musim 2020-2021. Dengan begitu, maka musim reguler pun telah berakhir dan babak playoff akan segera dimulai. Namun, sebelum itu ada delapan tim yang harus bermain di babak play-in tournament terlebih dahulu.

Delapan tim yang akan bertanding di play in tournament itu merupakan tim-tim yang finis di urutan ketujuh sampai 10 dari masing-masing wilayah. Nantinya, dari delapan tim hanya empat klub basket saja yang dapat melaju ke babak playoff NBA 2020-2021.

Tentu empat klub yang lolos ke babak playoff itu terbagi dua dari wilayah Barat dan dua lagi dari wilayah Timur. Jadi, nantinya ada delapan tim yang akan bersaing di babak playoff untuk menjadi yang terbaik di wilayah mereka masing-masing.

Lantas siapa saja delapan tim yang harus bermain di babak play in tournament musim ini? Untuk wilayah Timur ada Boston Celtics yang finis di urutan ketujuh, lalu Washington Wizard (kedelapan), Indiana Pacers (kesembilan), dan Charlotte Hornets (ke-10).

Sedangkan dari wilayah Barat, empat tim yang akan merebut dua tiket terakhir ke babak playoff adalah Los Angeles (LA) Lakers yang berada di peringkat ketujuh, kemudian Golden State Warriors (kedelapan), Memphis Grizzlies (kesembilan), dan San Antonio Spurs (ke-10).

Nantinya, peringat ketujuh dari masing-masing wilayah akan berjuang menghadapi posisi kedelapan. Siapa pun yang menang, maka tim tersebut akan langsung lolos ke babak playoff dan akan menghadapi peringkat kedua di klasemen akhir wilayah.

Bagi tim yang kalah dari pertarungan peringkat ketujuh vs kedelapan itu, mereka masih bisa lolos asal mampu mengalahkan tim yang menang dari duel posisi kesembilan kontra urutan ke-10.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peringkat ketujuh dan kedelapan setidaknya memiliki dua kesempatan untuk bisa lolos ke babak playoff. Sementara yang berada di urutan kesembilan dan ke-10, tim tersebut perlu harus menang dua kali untuk bisa ke babak playoff.

Ambil contoh, dari sisi wilayah Barat, jika Lakers menang atas Warriors, maka mereka melaju ke playoff dan langsung berhadapan dengan peringkat kedua, yakni Phoenix Suns di di babak tersebut. Warriors yang kalah masih akan bertarung dengan pemenang Grizzlies vs Spurs.

Andai kata kali ini Warriors mampu menang, maka tim tersebut lolos ke babak playoff dan langsung berhadapan dengan peringkat pertama dari wilayah Barat, yang mana adalah Utah Jazz.

Babak play in tournament NBA 2020-2021 pun akan segera dimulai pada hari ini, Rabu (19/5/2021). Pacers vs Hornets akan menjadi pertandingan pertama yang akan tampil pada babak play in tournament tersebut.

Berikut 8 Tim yang Main di Babak Play-In Tournament:

Wilayah Timur

Boston Celtics

Washington Wizard

Indiana Pacers

Charlotte Hornets

Wilayah Barat

LA Lakers

Golden State Warriors

Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs