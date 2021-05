NBA 2020-2021 telah menyelesaikan pertandingan ke-72 pada Senin 17 Mei 2021 kemarin. Hal itu menandakan musim reguler NBA 2020-2021 telah berakhir dan sejumlah tim pun telah memastikan diri tampil bakal tampil babak playoff.

Menariknya berbagai drama pun terjadi di pertandingan terakhir pada musim reguler tersebut. Salah satunya perebutan peringkat kedelapan yang terjadi di wilayah Timur dan Barat.

Seperti yang diketahui, bagi tim-tim yang berada di peringkat ketujuh hingga ke-10, mereka harus melalui babak play in tournament terlebih dahulu untuk bisa melanjtukan ke playoff NBA 2020-2021.

Tak seperti peringkat pertama hingga keenam yang otomatis langsung lolos ke babak playoff, urutan ketujuh sampai ke-10 harus berjuang kembali melalui babak play in tournament untuk merebut dua tiket dari masing-masing wilayah. Berarti ada empat tim yang bakal menyusul ke babak playoff.

Pada babak play in tournament itu, finis di peringkat ketujuh dan kedelapan jelas sangat menguntungkan karena mereka bakal memiliki peluang dua kali untuk bisa melaju ke babak playoff. Sementara yang finis di posisi kesembilan dan ke-10, mereka harus menang dua kali untuk bisa tampil di babak play off.

Jadi, karena itulah dapat mengakhiri kompetisi di peringkat ketujuh dan kedelapan menjadi target utama tim-tim yang berada di luar enam besar. Menariknya, di pekan terakhir musim reguler NBA 2020-2021 itu, baik dari wilayah Timur dan Barat terdapat pertandingan yang menentukan peringkat kedelapan.

Dari wilayah Timur, ada Washington Wizards vs Charlotte Hornets yang saling memperebutkan posisi kedelapan. Sedangkan di wilayah Barat ada Golden State Warriors yang bersua Memphis Grizzlies.

Siapa pun yang menang, maka mereka bakal mengakhiri musim dengan berada di urutan kedelapan. Jadi, tak heran jika laga tersebut berlangsung dengan sangat sengit.

Pada akhirnya, Warriors yang menang 113-101 atas Grizllies dan Wizards yang sukses mengalahkan Hornets 115-110 pun menjadi tim yang berhasil finis di urutan kedelapan. Dengan begitu, baik Warriors dan Wizards kini memiliki dua kesempatan untuk bisa lolos ke playoff saat tampil di play ini tournament.

Andai kata Wizards dan Warriors kalah dari peringkat ketujuh, maka mereka masih bisa memiliki kesempatan ke babak playoff asal mampu mengalahkan pemenang dari duel peringkat kesembilan vs ke-10 di babak play in tournament tersebut. Play in tournament NBA 2020-2021 pun baru akan dimulai pada Rabu 19 Mei 2021.

Selain itu, pada pekan terakhir musim reguler NBA 2020-2021, penggawa Golden State Warriors, Stephen Curry berhasil meraih catatan manis. Ia sukses menjadi pencetak angka terbaik di musim reguler NBA 2020-2021.

Curry menyelesaikan musim reguler dengan skor rata-rata 32,0 poin. Ia unggul tipis dari pemain Washington Wizards, Bradley Beal yang mencatatkan 31,3 poin per pertandingan. Penghargaan itu lantas menjadi yang kedua untuyk Curry setelah sempat meraih gelar yang serupa pada 2016 silam.