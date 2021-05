STADION terbesar di dunia bisa menampung lebih 150 ribu pentonton. Stadion menjadi tempat yang amat penting untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan olahraga. Beberapa stadion dibangun dengan megah agar bisa menampung jumlah penonton yang besar.

Banyak dari stadion modern dan megah tersebut memiliki papan skor, dan menggunakan tekonogi terkini. Namun, olahraga yang dimainkan di stadion tetap yang menjadi daya tarik utama.

Berikut lima stadion terbesar di dunia:

5. Stadion Ohio - 102.780

Stadion Ohio, dijuluki The Horsehoe, atau hanya The Shoe karena bentuknya yang menyerupai sepatu kuda. Stadion ini terletak di Columbus, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat (AS).

Stadion pertama kali dibuka pada 1922, dan mengalami renovasi pada 2001. Stadion kini memiliki kapasitas 102.780, dan merupakan stadion american football (NFL), khususnya kejuaraan american football universitas.

Pada 2016 membuar rekor dengan menampung 110.045 penonton tim tuan rumah, Ohio State Buckeyes melawan Michigan. Stadion Ohio juga menyelenggarakan acara non-olahraga, termasuk konser Pink Floyd dan Rolling Stones.

4. Stadion Beaver - 106.572

Stadion terbesar keempat di dunia dan terbesar kedua di AS terletak di University Park, Pennsylvania. Dibuka pada 1960, stadion memiliki kapasitas 106.572.

Sekarang berfungsi kandang untuk tim NFL Penn State Nittany Lions. Beaver Stadium adalah tempat pertama dan terpenting untuk NFLperguruan tinggi. Faktanya, pada 2016, stadion tersebut terpilih sebagai tempat NFL terbaik dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh USA Today.

3. Stadion Michigan - 107.601 Sesuai dengan namanya, Michigan Stadium terletak di negara bagian Michigan, atau lebih tepatnya, Universitas Michigan, di kota Ann Arbor. Ini adalah stadion terbesar di AS dan terbesar ketiga di dunia. Stadion yang dijuluki "The Big House" oleh mahasiswa Universitas Michigan ini berkapasitas 107.601 orang. Olahraga yang paling sering dimainkan di venue adalah NFL. Pada 2014, stadion mencatat rekor kehadiran 105.491 saat kejuaraan hoki (NHL) ketika menjadi tuan rumah pertandingan antara Detroit Red Wings dan Toronto Maple Leafs. 2. Stadion Sardar Patel - 110.000 Stadion terbesar kedua di dunia terletak di Ahmedabad, sebuah kota di India. Stadion memiliki kapasitas 110.000. Stadion Sardar Patel, juga disebut Stadion Motera, dibangun di lokasi yang sama, yang sebelumnya hanya berkapasitas 49.000. Stadion diresmikan pada 2020 oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden AS saat itu Donald Trump. Stadion Sardar Patel kini menjadi stadion kriket terbesar di dunia. Kriket memiliki penggemar di seluruh dunia, tetapi kriket menjadi olahraga paling populer di negara tersebut. 1. Stadion Rungrado May Day - 150.000 Stadion Rungrado May Day di Pyonyang, Korea utara adalah stadion terbesar di dunia. Kapasitas penonton resminya adalah 150.000, meskipun diperkirakan kapasitas sebenarnya dari tempat tersebut mendekati 114.000. Namun tetap menjadikannya stadion terbesar di dunia berdasarkan kapasitas. Stadion ini berbentuk seperti parasut. Stadion dirancang untuk menjadi tuan rumah berbagai jenis acara olahraga, termasuk pertandingan sepakbola yang melibatkan tim nasional Korea Utara. Stadion lebih sering digunakan untuk mengadakan parade militer. Pada 1995, stadion ini membukukan rekor kehadiran dunia, dengan 190.000 orang hadir saat event gulat.