EMPAT atlet biliar terbaik maju ke babak semifinal turnamen 9 Ball Hot Nine yang akan disiarkan secara langsung oleh iNews Sabtu (20/3/2021). Keempat pebiliar itu adalah Angeline Ticoalu dari Jawa Tengah, Tisa Anggun dari Jawa Barat, Echa Sudarto dari Banten, dan Fathrah Masum dari DKI Jakarta.

Pada pertandingan semifinal pertama Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 19.30 - 20.30 WIB akan saling berhadapan Angeline Ticoalu dan Tisa Anggun, dan di pertandingan kedua pukul 20.30 - 21.30 WIB Echa Sudarto bertemu Fathrah Masum.

Angeline Magdalena Ticoalu yang biasa dipanggil Angel adalah atlet kelahiran Jakarta 36 tahun lalu. Prestasi yang pernah diraih antara lain Semifinalis Bliss Women’s Open di Yogyakarta, Semifinalis Japan Open di Tokyo Jepang, 16 Besar China Open di Shanghai China, Medali Perunggu Women’s Doubles bersama Sliviana Lu pada Sea Games 2019 di Manila. Pada 2020 Runner Up BPA 9-Ball Women’s Open di Jakarta, Juara Gold 10-Ball Women’s Open di Jakarta.

Tisa Anggun, atlet biliar putri senior kelahiran Jakarta, 30 September 1983 membukukan sejumlah prestasi, antara lain Medali Perunggu Single 9 Ball Porda Jabar 2018 Bogor, Qualifying 2018 CBSA Chinese Pool World Championship.

Echa Sudarto yang mempunyai nama lengkap Ayu Bulan Ganesya berusia 30 tahun juga punya catatan prestasi gemilang. Ia meraih Medali Emas 8 Ball Porprov Banten, Medali Emas 8 Ball Double Porprov Banten, 2019 meraih Medali Perunggu 9 Ball PraPON dan 2020 menjadi finalis Handicap 4 di Jakarta.

Fathrah Masum yang akrab dipanggil Ifath, berusia 36 tahun, antara lain meraih prestasi pada 2018 Juara 9-Ball Bliss Open Ladies Tournament di Yogyakarta, Juara 3 9-Ball Rama Open Ladies Tournament di Yogyakarta, Juara 3 9-Ball Golden Eight Open Tournament Ladies di Karawang. Pada 2019 Juara 9-Ball Open Ladies Tournament Redball Taman Palem, Medali Perunggu 9-Ball Double SEA GAMES di Filipina.

Empat atlet ini sudah beberapa kali saling bertemu di berbagi turnamen lain atau dalam latihan tanding, sehingga mereka mengaku sudah saling mengenal dan memahami karakter permainan masing-masing.

Angel mengatakan ia dan Tisa bakal lawannya di semifinal sudah saling mengenal. Mereka berkawan baik. Meskipun demikian, ia tetap menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi pertandingan semifinal ini.

“I'm looking forward to it. Tisa adalah salah satu teman baik saya. (Kami) cukup saling mengenal. Dia cukup tangguh, jadi saya akan mempersiapkan diri sebaiknya.”

Angel menambahkan, Ia selalu menyiapkan diri dengan baik. Ia berlatih secara rutin meskipun saat ini terkendala pandemi Covid 19 sehingga tidak bisa berlatih setiap hari.

“Saya selalu menghargai siapapun lawan saya. Semua punya kesempatan yang sama.” Demikian Angle mengomentari peluang di semifinal.

Sementara itu Tisa Anggun yang menjadi lawan Angel di semifinal menilai Angle sebagai pemain yang cerdas.

“Angel adalah pemain yang mempunyai passion dan potensi yang besar. Saya banyak sekali belajar dari Angel,” demikian Tisa.

Ia menyiapkan diri tidak kalah seriusnya. Selain tetap melatih teknik, juga fisik dan mental. Menurutnya, pertandingan semifinal ini merupakan momen untuk menambah ilmu dan pengalaman. Dan juga kesempatan yang baik sekali untuk membuka peluang ke jenjang yang lebih tinggi.

“Lawan yang akan saya hadapi adalah salah satu pemain yang cerdas. Persiapan saya selain melatih disiplin teknik-fisik-mental. Istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, tidak lupa berdoa dan menjaga semangat. Semua pemain yang ada di event ini mempunyai peluang yang sama menurut saya,” ujar Tisa. Echa Sudarto sepakat mengatakan ini akan menjadi semifinal yang berat. Ia menilai Fathrah sebagai lawan yang cukup berat. Pemain yang kuat dan senior. Tetapi ia tetap yakin peluang selalu ada untuk menang asalkan bermain fokus. “Persiapan latihan seperti biasa. Berlatih secara rutin karena sedang dalam masa persiapan untuk meghadapi PON Papua juga. Peluang selalu ada, asal dapat bermain dengan fokus,” ujar Echa. Fathrah Masum mengatakan, bukan hanya karena turnamen ini saja ia rutin berlatih. Fathrah yang akrab dipanggil Ifath mengatakan lawan yang akan dihadapi merupakan pebiliar kuat dan berpengalaman. Baca Juga: Ini Dia 4 Pebiliar Putri Semifinalis Turnamen Biliar Hot Nine “Persiapan latihan, dan menjaga stamina agar tetap fit. Pertandingan nanti pastinya akan menjadi sangat seru dan persaingan pun menjadi sangat ketat, tentunya dengan lawan yang sama kuat. Lawan yang akan saya hadapi nanti juga mempunyai skill dan pengalaman.” Melihat prestasi dan persiapan keempat atlet ini, dapat dipresdiksi pertandingan semifinal Hot Nine akan berlangsung seru dan sangat ketat. Saksikan Babak Semifinal Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 19.30 - 20.30 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program yang dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.