Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Ungkap Tujuan Digelarnya Predator-PBC Indonesian International Open 2026

JAKARTA – Turnamen biliar bergengsi tingkat internasional, Predator - PBC Indonesian International Open 2026, siap memanjakan para pencinta olahraga bola sodok di Tanah Air pada 1 hingga 4 Juli 2026 mendatang. Gelaran akbar ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memajukan peta olahraga biliar di kancah global.

1. Panggung Bergengsi Atlet Internasional

Memasuki gelaran tahun ketiga, ajang yang diprakarsai PB POBSI bersama Pro Billiard Center (PBC) ini dipastikan menyedot perhatian dunia dengan kehadiran 126 atlet yang berasal dari 20 negara. Turnamen tersebut rencananya bakal digelar di Pro Billiard Center, iNews Tower Jakarta dengan tahap kualifikasi yang dijadwalkan pada 29 hingga 30 Juni 2026.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyambut hangat kedatangan para pebiliar top dunia dari berbagai negara. Ia memberikan semangat agar seluruh peserta mampu menyuguhkan performa maksimal di atas meja pertandingan.

“Untuk seluruh peserta saya ucapkan selamat datang, khususnya yang dari luar negeri di turnamen ini. Dan untuk semuanya tanpa kecuali, selamat bertanding,” kata Hary dalam konferensi pers yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

Predator-PBC Indonesian International Open 2026. (Foto: Aziz Indra/okezone)

Tidak hanya itu, ia juga berpesan agar para atlet lokal tidak gentar menghadapi dominasi pebiliar internasional. Hary berharap kompetisi berskala internasional ini bisa melahirkan juara baru dari tanah air, sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi pembinaan atlet biliar Indonesia.

“Berikan yang terbaik supaya kita tentunya bisa menjuarai turnamen ini. POBSI berkomitmen turnamen ini akan berjalan terus untuk Indonesia International Open, dan mudah-mudahan kejuaraan dunia pun juga akan terus berlanjut,” ucap dia.