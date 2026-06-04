Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Ungkap Tujuan Digelarnya Predator-PBC Indonesian International Open 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |13:45 WIB
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Ungkap Tujuan Digelarnya Predator-PBC Indonesian International Open 2026
Predator-PBC Indonesian International Open 2026. (Foto: Aziz Indra/okezone)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar bergengsi tingkat internasional, Predator - PBC Indonesian International Open 2026, siap memanjakan para pencinta olahraga bola sodok di Tanah Air pada 1 hingga 4 Juli 2026 mendatang. Gelaran akbar ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memajukan peta olahraga biliar di kancah global.

1. Panggung Bergengsi Atlet Internasional

Memasuki gelaran tahun ketiga, ajang yang diprakarsai PB POBSI bersama Pro Billiard Center (PBC) ini dipastikan menyedot perhatian dunia dengan kehadiran 126 atlet yang berasal dari 20 negara. Turnamen tersebut rencananya bakal digelar di Pro Billiard Center, iNews Tower Jakarta dengan tahap kualifikasi yang dijadwalkan pada 29 hingga 30 Juni 2026.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyambut hangat kedatangan para pebiliar top dunia dari berbagai negara. Ia memberikan semangat agar seluruh peserta mampu menyuguhkan performa maksimal di atas meja pertandingan.

“Untuk seluruh peserta saya ucapkan selamat datang, khususnya yang dari luar negeri di turnamen ini. Dan untuk semuanya tanpa kecuali, selamat bertanding,” kata Hary dalam konferensi pers yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

Predator-PBC Indonesian International Open 2026. (Foto: Aziz Indra/okezone)
Predator-PBC Indonesian International Open 2026. (Foto: Aziz Indra/okezone)

Tidak hanya itu, ia juga berpesan agar para atlet lokal tidak gentar menghadapi dominasi pebiliar internasional. Hary berharap kompetisi berskala internasional ini bisa melahirkan juara baru dari tanah air, sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi pembinaan atlet biliar Indonesia.

“Berikan yang terbaik supaya kita tentunya bisa menjuarai turnamen ini. POBSI berkomitmen turnamen ini akan berjalan terus untuk Indonesia International Open, dan mudah-mudahan kejuaraan dunia pun juga akan terus berlanjut,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/43/3222505/hary_tanoesoedibjo_minta_menpora_keluarkan_regulasi_ketat_soal_rumah_biliar_aziz_indra_okezone-j8If_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Minta Menpora Atur Pembukaan Rumah Biliar, Wajib Kantongi Rekomendasi POBSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/43/3222500/niko_prayoga-0vMk_large.jpg
Predator-PBC Indonesian International Open 2026 Siap Digelar Juli, Ini Harapan Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/43/3220993/pengurus_cabang_mendesak_agar_caretaker_pobsi_sumut_segera_melaksanakan_musprov-OQp0_large.jpeg
Pengcab Desak Caretaker POBSI Sumut Segera Laksanakan Musprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/43/3219021/pobsi_sumatera_utara_memiliki_ketua_caretaker_pb_pobsi-I5Sy_large.jpg
Hidayat Batubara Ditunjuk sebagai Caretaker POBSI Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/43/3201331/samuel_tanoesoedibjo_bangga_2_legenda_biliar_filipina_tampil_total_di_indonesia_okezone-WIz6_large.jpg
PB POBSI Bangga Dua Legenda Biliar Django Bustamante dan Efren Reyes Tampil Total di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201312/anji_manji_duel_lawan_juara_dunia_biliar-Z3gD_large.jpg
Kisah Anji Manji Duel Lawan Maestro Biliar: Tak Sekadar Jago, Efren Reyes Sangat Menghibur!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement