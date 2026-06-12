Hidayat Batubara Daftar Bakal Calon Ketua POBSI Sumut

MEDAN - Hidayat Batubara resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Utara, Kamis, 11 Juni 2026 di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Labewa Cuesports Jalan Mataram No. 4 Medan.

1. Kembalikan Berkas Pendaftaran

Berkas pendaftaran Hidayat Batubara diterima Ketua TPP Ucok Afriansyah Rambe didampingi pengurus lainnya. Sementara itu Hidayat didampingi seluruh atlet team 76 Harimau Sumatera.

Selain berkas pendaftaran, Hidayat Batubara menyerahkan komitmen sebagai tanda keseriusan menjadi Balon Ketua Pengprov POBSI Sumut.

"Kita telah menerima berkas dan komitmen yang diserahkan Hidayat Batubara selanjutnya kita proses sesuai agenda yang telah ditetapkan," kata Ketua TPP Ucok Rambe.

Menurut Ucok Rambe, sesuai dengan tahapan yang sebelumnya sudah ditetapkan TPP dan Panitia Musprov bahwa 11-12 Juni 2026 adalah jadwal pengembalian formulir pendaftaran, Hidayat Batubara adalah satu-satunya balon yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran.

Selanjutnya, kata Ucok, Rambe berkas pendaftaran Hidayat Batubara akan dilakukan verifikasi dan akan diumumkan hasilnya pada 14 Juni yang akan datang.

Sementara itu, Hidayat Batubara setelah menyerahkan formulir pendaftaran mengatakan bahwa dirinya berkomitmen melanjutkan estafet kepengurusan POBSI Sumut dan akan berusaha yang terbaik untuk prestasi dan kesejahteraan atlet ke depan.