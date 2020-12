NEW YORK – Petenis berkebangsaan Amerika Serikat, Sofia Kenin, didapuk sebagai Pemain Terbaik WTA (WTA Player of the Year) 2020. Sebab, Kenin mampu menampilkan performa apik di tahun ini setelah memenangi Grand Slam perdananya di Australian Open.

Dikutip dari Reuters, Kenin mengalahkan petenis nomor satu dunia, Ashleigh Barty, pada partai semifinal dan juara dua kali Grand Slam, Garbine Muguruza, di final untuk meraih gelar di Melbourne Park. Kenin juga mencapai final French Open dan mengakhiri musim di peringkat empat, tertinggi dalam kariernya.

Petenis berusia 22 tahun itu adalah orang Amerika Serikat kedelapan yang memenangi penghargaan WTA Player of the Year, bergabung dengan Serena Williams, Martina Navratilova, Lindsay Davenport, Tracy Austin, Chris Evert, Venus Williams dan Jennifer Capriati.

Iga Swiatek, petenis Polandia pertama yang menjuarai nomor tunggal Grand Slam ketika ia mengalahkan Kenin pada final French Open, dinobatkan sebagai pemain WTA paling mengalami peningkatan tahun ini (WTA's Most Improved Player of the Year).

Mantan peringkat satu dunia Victoria Azarenka dinobatkan sebagai pemain WTA yang beraksi kembali terbaik tahun ini (WTA Comeback Player of the Year) setelah ia meraih gelar pertamanya dalam empat tahun lebih di Western & Southern Open dan maju ke final Grand Slam kelimanya sepanjang karier di US Open. Petenis Belarusia itu juga meraih kembali posisinya di Top 20 WTA.

Kristina Mladenovic asal Prancis dan Timea Babos dari Hungaria terpilih sebagai pasangan ganda terbaik WTA tahun ini setelah memenangi gelar Australian Open dan Roland Garros.

(mrh)