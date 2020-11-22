PORTIMAO - Pembalap Italtrans Racing Team, Enea Bastianini, berhak atas gelar juara dunia Moto2 2020. Rider asal Italia itu memastikan diri sebagai juara usai gelaran terakhir yang berlangsung di Sirkuit Portimao, Portugal, Minggu (22/11/2020) malam WIB.
Bastianini memang hanya finis di posisi kelima pada Moto2 GP Portugal 2020. Akan tetapi pencapaian tersebut cukup baginya untuk memastikan gelara juara Moto2 2020.
Bastianini mengunci gelar juara setelah raihan poinnya tak lagi terkejar oleh para pesaing terdekat. Pembalap kelahiran 30 Desember 1997 itu total mengoleksi 205 poin sepanjang musim ini.
Enea Bastianini sempat bersaing ketat dengan beberapa pembalap lain untuk meraih gelar juara. Nama-nama seperti Sam Lowes dan adik dari Valentino Rossi, Luca Marini, jadi lawan kuat Bastianini dalam perburuan gelar uara.
Kembali ke jalannya seri terakhir, Remy Gardner (Onexox TKKR SAG) berhasil finis terdepan pada balapan kali ini. Sementara posisi kedua ditempati Luca Marini (Sky Racing Team) dan Sam Lowes yang melengkapi posisi tiga besar.
Remy Gardner yang memulai balapan dengan cukup baik memimpin jauh di depan. Sementara persaingan ketat justru terjadi dalam perebutan podium dua.
Luca Marini, Sam Lowes, dan Marco Bezzecchi yang finis keempat pada balapan kali ini sempat saling salip sebelum mencapai garis finis.
Berikut hasil lengkap Moto2 GP Portugal 2020
1 Remy Gardner AUS Onexox TKKR SAG Team (Kalex) 39m 35.476s
2 Luca Marini ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 39m 37.085s
3 Sam Lowes GBR EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 39m 39.289s
4 Marco Bezzecchi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 39m 43.913s
5 Enea Bastianini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 39m 44.122s
6 Jorge Martin SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 39m 44.375s
7 Joe Roberts USA Tennor American Racing (Kalex) 39m 44.432s
8 Augusto Fernandez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 39m 45.044s
9 Lorenzo Baldassarri ITA Flexbox HP 40 (Kalex) 39m 45.843s
10 Xavi Vierge SPA Petronas Sprinta Racing (Kalex) 39m 46.560s
11 Marcos Ramirez SPA Tennor American Racing (Kalex) 39m 46.675s
12 Marcel Schrotter GER Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 52.340s
13 Bo Bendsneyder NED NTS RW Racing GP (NTS) 39m 52.474s
14 Tetsuta Nagashima JPN Red Bull KTM Ajo (Kalex) 39m 54.026s
15 Aron Canet SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 (Speed Up) 39m 55.645s
16 Thomas Luthi SWI Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 58.394s
17 Lorenzo Dalla Porta ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 40m 2.617s
18 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 40m 2.779s
19 Stefano Manzi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 40m 2.816s
20 Dominique Aegerter SWI NTS RW Racing GP (NTS) 40m 20.400s
21 Hafizh Syahrin MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 (Speed Up) 40m 26.639s
Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) DNF
Andi Farid Izdihar INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) DNF
Edgar Pons SPA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) DNF
Kasma Daniel MAL Onexox TKKR SAG Team (Kalex) DNF
Jorge Navarro SPA BETA Tools Speed Up (Speed Up) DNF
Hector Garzo SPA Flexbox HP 40 (Kalex) DNF
Hector Garzo SPA Flexbox HP 40 (Kalex) DNF
Fabio Di Giannantonio ITA BETA Tools Speed Up (Speed Up) DNF
Nicolò Bulega ITA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) DNF
(mrh)