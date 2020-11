DUBLIN – Wacana Conor McGregor bakal kembali bertarung di arena Ultimate Fighting Championship (UFC) kembali kencang menyeruak. Terlebih belum lama ini, McGregor memamerkan bentuk tubuh atletisnya yang disebut-sebut sebagai kode dirinya bakal kembali tampil di UFC.

Sebagaimana diketahui, McGregor memang mengumumkan dirinya telah pensiun dari arena UFC pada Juni tahun ini. Keputusan pensiun McGregor tersebut diambilnya sebagai bentuk kekecewaannya kepada pihak UFC.

McGregor mengaku kecewa kepada UFC yang justru menjadikan Justin Gaehtje sebagai lawan yang dihadapi Khabib Nurmagomedov dalam perebutan sabuk gelar juara dunia kelas ringan. Padahal, McGregor sangat berharap dirinyalah yang dipilih oleh UFC.

Meski memutuskan pensiun dari arena UFC, McGregor justru menyetujui ajakan bertarung dari Manny Pacquiao. Bahkan pertarungan antara Pacquiao melawan McGregor bakal dilangsungkan pada awal tahun depan.

Sebagai bentuk persiapannya melawan Pacquiao, McGregor sendiri melakukan latihan keras. Bahkan buah dari latihan keras yang dilakukan oleh McGregor sudah terlihat pada bentuk tubuh petarung berjuluk The Notorious tersebut

Dalam akun Twitter pribadinya, McGregor memamerkan bentuk tubuh atletisnya. Bahkan, McGregor merasa sangat percaya diri bahwa bentuk tubuhnya pada saat ini sudah menyerupai aktor legendaris asal Hong Kong, yakni Bruce Lee.

First it was Bruce Lee.

Now it’s Conor Mac 🇮🇪 @Maclifeofficial pic.twitter.com/LRUg41pzwb — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 3, 2020