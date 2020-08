PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, telah diakui sebagai ikon MotoGP. Sebab, Rossi merupakan pembalap yang paling sering meraih gelar dunia MotoGP hingga namanya kini telah dianggap sebagai legenda.

Meraih tujuh gelar juara dunia di kelas premier membuat Rossi diidolakan oleh banyak orang. Tak mengherankan jika pada akhirnya pembalap berjuluk The Doctor itu memiliki harta kekayaan yang fantastis berkat perjuangannya di dunia balap motor selama ini.

Menurut laporan yang dimuat oleh Sportekz, Minggu (30/8/2020), saat ini Rossi memiliki kekayaan mencapai 180 juta dolar AS atau sekira Rp2,6 triliun. Kekayaan Rossi tersebut berasal dari berbagai sumber seperti gajinya sebagai pembalap dan juga sponsor.

Jika bicara gaji, maka The Doctor sebenarnya bukanlah pembalap MotoGP dengan kontrak termahal saat ini. Gaji Rossi di Yamaha sekarang adalah 10,5 juta dolar AS atau sekira Rp154 miliar per tahun dan hanya menempati urutan kedua.

Jumlah tersebut masih kalah dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang memiliki gaji 14,5 juta dolar AS (Rp212,7 miliar) per tahun. Akan tetapi, partut dicatat bahwa soal sponsorship dan sebagainya, Rossi jauh lebih unggul.

Selain Yamaha, merek-merek kenamaan seperti Monster Energy, Oakley, dan Bridgestone juga menjadikan Rossi sebagai brand ambassador mereka. Diketahui kontrak Rossi dengan merek-merek tersebut mencapai puluhan juta dolar.

Selain itu, kekayaan The Doctor juga meliputi barang-barang mewah. Diketahui, Rossi memiliki beberapa mobil sport super seperti Ferrari 458 Italia, BMW M3, Porsche, Bentley, dan Lamborghini. Tidak hanya itu, Rossi juga memiliki kapal pesiar pribadi Pershing 56. Rumah yang ditinggali oleh Rossi di Urbino pun memiliki harga yang fantastis. Tercatat, rumah mewah yang lengkap dengan berbagai isinya tersebut bisa mencapai 11 juta dolar AS (Rp161,3 miliar). Belum lagi, Rossi juga memiliki investasi pribadi senilai 85 juta dolar AS (Rp1,2 triliun). Itulah mengapa, jika Rossi pensiun sebagai pembalap MotoGP, maka kehidupan The Doctor sebenarnya sudah sangat terjamin. Kendati demikian, Rossi nyatanya masih memiliki hasrat yang besar di dunia balap motor grand prix. Diakui oleh Rossi bahwa masih akan terus balapan selagi mampu.