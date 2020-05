LAS VEGAS ā€“ Legenda tinju dunia, Mike Tyson, dalam beberapa hari terakhir menjadi pembicaraan karena videonya yang sedang berlatih keras beredar. Orang-orang pun merasa takjub dengan kemampuan Tyson, karena ia masih terlihat ganas meski sudah berusia 53 tahun.

Iā€™m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm