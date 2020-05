MIKE Tyson merupakan salah satu petinju terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Bagaimana tidak, ketika masih berkarier sebagai petinju, Tyson pasalnya telah memenangkan banyak sekali pertarungan hingga akhirnya menjadi juara dunia.

Kendati demikian, bukan berarti pria berjuluk The Baddest Man on the Planet itu adalah sosok yang tak terkalahkan. Karena tercatat dari 58 pertarungan yang telah dilakoni Tyson sepanjang kariernya, ia pernah kalah sebanyak enam kali.

Berikut ini adalah lima petinju yang berhasil mengalahkan Mike Tyson:

5. James Buster Douglas





James Buster Douglas adalah petinju pertama yang berhasil menumbangkan Tyson di atas ring. Itu terjadi pada 11 Februari 1990 saat pertarungan dihelat di Tokyo Dome, Jepang. Ketika memasuki ronde ke-10, pukulan yang dilayangkan Douglas pun sukses membuat Tyson terkapar.

Kekalahan dari Douglas itu membuat rekor kemenangan beruntun Tyson yang telah ia rintis sejak awal kariernya menjadi terhenti. Tyson kalah setelah melakoni 37 pertarungan dengan kemenangan. Tak hanya itu, kekalahan tersebut juga membuat Tyson kehilangan gelar juara dunia WBA, WBC, IBF, dan kelas berat linier.

4. Lennox Lewis





Petinju lainnya yang berhasil mengalahkan Tyson adalah Lennox Lewis yang berasal dari Inggris. Pertarungan melawan Lewis itu terjadi pada 8 Juni 2002. Kala itu, Tyson tengah berusaha mempertahankan gelar juara dunia WBA, WBC, IBF, dan kelas berat linier yang telah dimilikinya lagi.

Kendati demikian, harus disayangkan karena pada ronde kedelapan Tyson tak sanggup berdiri lagi usai menerima hantaman dari Lewis. Pada akhirnya, The Baddest Man on the Planet pun harus kembali kehilangan gelar-gelarnya.

3. Danny Williams





Pada 2004, Tyson telah berusia 38 tahun, namun ia masih ingin bertarung di arena tinju. Maka dari itu, ia pun tampil menghadapi Danny Williams di Freedom Hall, Kentucky, Amerika Serikat. Meski lawannya berusia tujuh tahun lebih muda, Tyson tidak gentar.

Sayangnya, Tyson kesulitan untuk mengimbangi Williams. Pertarungan ini berjalan sangat cepat, karena dalam waktu singkat Tyson sudah kehilangan banyak sekali tenaganya. Tak ayal, Williams hanya butuh empat ronde saja untuk membuat Tyson tumbang.

2. Kevin McBride





Pertarungan terakhir Tyson sebagai petinju profesional adalah melawan Kevin McBride pada 2005. Sebelum bertarung, Tyson sangat yakin bahwa ia mampu memenangkan pertarungan ini. Terbukti, pada ronde-ronde awal Tyson sukses mengungguli McBride di papan skor.

Kendati demikian, pada ronde keenam McBride berhasil menjatuhkan Tyson. Merasa tak sanggup melanjutkan duel, Tyson pun membiarkan wasit menghentikan pertarungan dan menobatkan McBride sebagai pemenang.

1. Evander Holyfield





Evander Holyfield menjadi satu-satunya petinju yang berhasil mengalahkan Tyson sebanya dua kali di atas ring. Kemenangan pertama Holyfield terjadi pada 9 November 1996. Kala itu wasit harus menghentikan pertarungan di ronde ke-11 setelah melihat Tyson kepayahan. Tyson pun kehilangan gelar juara WBA kelas berat.

Sementara itu, kemenangan kedua Holyfield terjadi pada 28 Juni 1997. Saat itu, Tyson mencoba merebut kembali gelar juara WBA kelas berat. Akan tetapi, pada ronde ketiga Tyson malah menggigit kuping Holyfield. Tak ayal, Tyson pun didiskualifikasi atas tindakannya tersebut dan Holyfield dinyatakan sebagai pemenang.

(Ram)