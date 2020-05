LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, dalam beberapa hari terakhir menjadi pembicaraan karena videonya yang sedang berlatih keras beredar. Orang-orang pun merasa takjub dengan kemampuan Tyson, karena ia masih terlihat ganas meski sudah berusia 53 tahun.

Tyson pun mengungkapkan alasannya melakukan latihan keras tersebut karena ia akan kembali bertarung di atas ring. Kendati demikian, ini hanyalah pertarungan amal, yang mana uang yang didapat nantinya akan disumbangkan ke tuna wisma dan pecandu narkoba.

