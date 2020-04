MONAKO – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, keluar sebagai pemenang di balapan virtual Formula One (F1) di seri Grand Prix (GP) China yang berlangsung pada Senin (20/4/2020) dini hari WIB. Pada balapan virtual kedua itu, Leclerc berhasil menjadi pemenang usai mampu mengalahkan sembilan pembalap yang mengikuti ajang tersebut.

Wajah bahagia terlihat dari raut muka Leclerc ketika streaming balapan virtual F1 itu berlangsung. Apalagi itu adalah kemenangan keduanya di balapan virtual, yang mana pada seri pertama di Melbourne ia juga menang. Namun, menurut pemaparan Leclerc sebenarnya ia tidak terlalu bahagia.

Baca Juga: Leclerc Akui Masih Sulit Kalahkan Vettel di Ferrari

He won in Melbourne... he wins in Shanghai! 👑@Charles_Leclerc makes it back-to-back #VirtualGP wins!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/MPzMnaATKO