DORNA Sport melihat balapan virtual MotoGP yang berlangsung pada Minggu 29 Maret 2020 berlangsung cukup sukses. Dikabarkan tiga juta orang menyaksikan langsung ajang balapan virtual MotoGP untuk pertama kalinya tersebut.

Tentu angka-angka itulah yang membuat Dorna Sport akhinya membuat balapan virtual MotoGP seri kedua yang bakal berlangsung pada Minggu 12 April 2020 mendatang. Menariknya, ada pergantian pembalap di seri kedua tersebut.

#MotoGP Virtual Race 2 is set for launch! 🎮



All the big hitters are IN as Sunday is set to light up the #eSport world! 🔥#MotoGPeSport | 📰https://t.co/DhZlStUqOq