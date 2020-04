LESMO – Wabah virus corona sampai saat ini belum benar-benar teratasi. Karena hal tersebut, balapan MotoGP 2020 pun otomatis belum bisa terlaksana karena pihak promotor, Dorna Sport, tak mau mengambil risiko untuk tetap melangsungkan balapan.

Kendati begitu, Dorna Sport tak kehabisan akal untuk menghibur para penggemar MotoGP. Terbukti, pada Minggu 29 Maret 2020 kemarin Dorna Sport mengadakan sebuah balapan virtual MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah.

#MotoGP Virtual Race 2 is set for launch! 🎮



All the big hitters are IN as Sunday is set to light up the #eSport world! 🔥#MotoGPeSport | 📰https://t.co/DhZlStUqOq