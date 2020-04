LAS VEGAS – Perebutan sabuk gelar juara kelas menengah Ultimate Fighting Championship (UFC) pada Minggu 19 April 2020 tetap digelar sesuai rencana. Demi mewujudkan pertarungan tersebut, Presiden UFC Dana White sampai harus membeli sebuah pulau pribadi.

Ajang UFC 249 itu nyaris batal digelar karena Khabib Nurmagomedov terjebak di Rusia. Petarung berjuluk The Eagle itu dijadwalkan berduel dengan Tony Ferguson untuk memperebutkan sabuk kelas menengah di New York, Amerika Serikat (AS).

Kondisi itu membuat Dana White akhirnya putar otak. Khabib Nurmagomedov dicopot dan diganti oleh Justin Gaethje. Masalah lain kemudian timbul. Komite Olahraga New York (NYSC) menolak duel diadakan di Brooklyn karena wabah virus Corona Covid-19.

Solusi lain akhirnya ditemukan oleh Dana White. Pria berkebangsaan AS itu lantas membeli sebuah pulau pribadi yang lokasinya dirahasiakan. Pulau tersebut akan menjadi venue sementara untuk menggelar UFC, tidak hanya 249, tetapi juga hingga dua bulan mendatang.

“Saya sudah mengunci venue ini untuk dua bulan ke depan. Kami juga sudah membangun toko khusus di sini. Kami akan menggelar pertarungan setiap pekan,” tutur Dana White dalam sebuah wawancara, dikutip dari MMA Junkie, Selasa (7/4/2020). “Saya juga sebentar lagi berhasil membeli pulau pribadi. Kami sedang membangun infrastruktur di sana. Jadi, saya akan menggelar pertarungan internasional juga, dengan petarung-petarung dari dunia internasional. Mereka tidak bisa datang ke AS, jadi akan saya terbangkan ke pulau pribadi itu,” pungkas pria berusia 50 tahun tersebut.

