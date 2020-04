LAS VEGAS – Presiden Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, mengumumkan lawan baru bagi Tony Ferguson untuk pertarungan memperebutkan sabuk gelar juara kelas menengah. Petarung pengganti Khabib Nurmagomedov itu adalah Justin Gaethje.

Awalnya, pertarungan utama (main event) UFC249 tersebut adalah pertarungan antara Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov. Sayangnya, The Eagle tak bisa terbang ke Amerika Serikat (AS) karena aturan lockdown di negara asalnya, Rusia, akibat pandemi virus Corona Covid-19.

UFC 249 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 April 2020 pagi WIB itu juga sempat terancam wabah virus Corona. Dana White bersikeras menggelar pertarungan di New York meski harus tanpa penonton.

Lewat akun media sosial, Dana White mengumumkan rencana pertarungan antara Justin Gaethje vs Tony Ferguson. Meski tanpa penonton, duel kedua petarung kelas atas itu akan disiarkan secara langsung lewat skema pay per view (PPV).

“Pertarungan berhasil diatur dan 100% disiarkan secara langsung dari suatu tempat di bumi! Tony Ferguson vs Justin Gaethje pada 18 April (19 April pagi WIB) untuk perebutan sabuk gelar juara kelas menengah!” cuit Dana White lewat akun Twitter @danawhite, Selasa (7/4/2020). Khabib sendiri lewat akun Instagram mengakui dirinya tidak bisa pergi ke mana-mana akibat wabah virus Corona. Petarung berusia 31 tahun itu mengaku ikhlas andai dirinya gagal bertarung dengan Tony Ferguson pada UFC 249.

