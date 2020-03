BOSTON – Satu per satu pebasket NBA 2019-2020 yang terjangkit virus corona mulai sembuh. Kini, kabar baik itu datang dari penggawa Boston Celtics, yakni Marcus Smart. Ia mengumumkan kabar tersebut lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @smart_MS3.

Smart diketahui dinyatakan positif terjangkit virus corona 20 Maret 2020. Kabar itu diumumkan pemain berusia 26 tahun tersebut lewat sebuah video yang diunggah di akun Twitter pribadinya. Usai dinyatakan positif terjangkit virus corona, Smart pun langsung mengisolasi dirinya di dalam rumah.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020