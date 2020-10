ORLANDO – Kebahagian tengah dirasakan oleh para pemain dan pendukung Los Angeles (LA) Lakers yang baru saja memastikan diri telah menjadi juara NBA 2019-2020. Istri Kobe Bryant, Vanessa Laine Bryant, menjadi salah satu pihak yang ikut merasa senang atas keberhasilan LeBron James dan kawan-kawan dalam mengalahkan Miami Heat di final.

Vanessa pun langsung mengucapkan selamat kepada Lakers dan juga Manajer Umum klub basket tersebut, yakni Rob Pelinka. Melalui update-an stories di instagram pribadinya, @vanessabryant, memberikan kata selamat atas usaha yang telah dilakukan oleh Lakers.

Menariknya, dalam ucapan selamat yang disampaikan Vanessa tersebut, ia pun mengungkapkan kalimat yang berharap Kobe Bryant dan putrinya, Gianna Bryant bisa melihat keberhasilan Lakers dalam menjuarai gelar ke-17 NBA mereka.

Prayers for Vanessa Bryant. I wish she still had Kobe and Gigi with her. This is what she posted on Instagram a few minutes ago. 💜💛 pic.twitter.com/uKsLvbtp1p— Farrah Yvette (@farrah_yvette) October 12, 2020