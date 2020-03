FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengumumkan menunda beberapa kompetisi yang berlangsung sedari 16 Maret sampai 12 April 2020. Keputusan itu dibuat demi menghindari penyebaran Virus Korona yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia.

Bila melihat dari tanggal yang bakal ditunda BWF itu, maka setidaknya ada empat kompetisi besar dipastikan tidak akan dimainkan untuk sementara waktu. Keempat kompetisi tersebut adalah Swiss Open 2020 (17-22 Maret 2020), India Open (24-29 Maret 2020), Malaysia Open (31 Maret-5 April 2020), dan Singapura Open (7-12 April 2020).

#BREAKING: #BWF has suspended all HSBC BWF World Tour & other BWF-sanctioned tournaments from 16 March - 12 April, @YonexAllEngland to continue based on UK gov't advice. More 👇#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour #AllEngland2020 #YAE20 https://t.co/b3qmBUSpht