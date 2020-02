LOS ANGELES – Pemain bintang Los Angeles (LA) Lakers, LeBron James, mengomentari hasil laga kontra Boston Celtics dalam laga lanjutan NBA 2019-2020. Dalam laga tersebut, Lakers sendiri diketahui harus bersusah payah untuk bisa memetik kemenangan atas Celtics.

Meski sudah berhasil mengawali laga dengan apik hingga memimpin dengan skor 28-19 di kuarter pertama, Lakers akhirnya tertinggal dari Celtics. Kemenangan dalam laga yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), pada Senin (24/2/2020) pagi WIB itu pun baru bisa diklaim Lakers di menit-menit akhir.

Lewat aksi ciamik LeBron James dan Anthony Davis di 30 detik jelang berakhirnya laga, Lakers akhirnya bisa memetik kemenangan atas Celtics dengan skor tipis 114-112. Mendapati kondisi ini, James pun memberi komentar.

"Saya baru saja membuat mimpi menjadi sedikit goyah. Hal yang istimewa menjadi bagian dari persaingan ini. Kami memahami bahwa ini telah berlangsung sejak era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, di sepanjang jalan,” ujar James, sebagaimana dikutip dari AFP, Senin (24/2/2020).

Berkat kemenangan atas Celtics, Lakers pun semakin kukuh bertengger di puncak klasemen sementara klasemen wilayah barat NBA 2019-2020. Sementara Celtics, mereka berada di urutan ketiga klasemen wilayah timur.

Selain laga yang mempertemukan Lakers vs Celtics, ada enam pertandingan lain yang digelar pada hari ini. Keenam laga itu mempertemukan Toronto Raptors vs Indiana Pacers, Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls vs Washington Wizards, Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs, Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans, dan Portland Trail Blazers vs Detroit Pistons.