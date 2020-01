LOS ANGELES – Meninggalnya Kobe Bryant dan sang putri, Gianna Maria-Onore Bryant jadi kabar buruk yang menaungi olahraga dunia khususnya, basket. Sejumlah atlet pun mengutarakan rasa dukanya dengan berbagai cara seperti yang dilakukan bintang Los Angeles (LA) Lakers, LeBron James dan Anthony Davis.

Sebagaimana diketahui, LA Lakers adalah satu-satunya tim yang dibela Kobe sepanjang 20 tahun (1996-2016) kariernya di NBA. LeBron dan Davis pun tahu betul arti Kobe untuk Lakers. Terlebih lagi, LeBron yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Kobe.

Appears as if LeBron is getting a snake tattoo to honor the memory of Kobe Bryant. 🙏 🐍



(🎥: @KingJames) pic.twitter.com/ceMTR59dnC — theScore (@theScore) January 30, 2020