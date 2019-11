KAZAN – Indonesia berhasil meloloskan 11 wakil ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2019. Ke-11 wakil tersebut akan kembali bertanding untuk memperebutkan tiket ke perempatfinal yang berlangsung di Kazan Gymnastics Center, Rusia, Kamis (10/10/2019) mulai pukul 17.00 WIB.

Ke-11 wakil Indonesia sendiri terdiri dari tiga ganda putri, tiga tunggal putri, dua ganda putra, dua ganda tunggal putra, dan satu ganda campuran. Salah satu andalan Indonesia yang masih bertahan yakni ganda campuran, Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil akan membuka partai wakil Indonesia di babak 16 besar.

Pasangan yang ditempatkan sebagai unggulan pertama itu akan menghadapi wakil China yakni Chen Xu Jun/Zhang Chi. Setelah pertandingan tersebut disusul tunggal putra Yonathan Ramlie yang berjumpa unggulan ketiga asal China, Liu Liang.

Berikutnya ada tiga tunggal putri yang bermain secara beruntun. Putri Kusuma Wardani yang unggulan empat akan melawan Aditi Bhatt asal India, Stephanie Widjaja akan menghadapi unggulan enam asal Hungaria, Vivien Sandorhazi, dan Yasnita Enggira Setiawan bertemu unggulan 11 asal China, Dai Wang.

Selanjutnya ada ganda putri, Nita Violina Marwah/Putri Syaikah yang merupakan unggulan pertama melawan wakil tuan rumah, Anastasiia Boiarun/Alena Iakovleva. Pertandingan tersebut disusul tunggal putra andalan Merah Putih, Bobby Setiabudi yang akan menghadapi Dong Tian Yao asal China.

Pada empat pertandingan terakhir, Indonesia akan ada dua ganda putri dan putra. Keempat laga tersebut Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Low Yeen Yuan/Valeree Siow (Malaysia), Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Leung Sze Lok/Yeung Pui Lam (Hong Kong), Dwiki Rafian Restu/Bernadus Bagas Kusuma Wardana vs Takuma Kawamoto vs Tsubasa Kawamura (Jepang), dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Rasmus Espersen/Marcus Rindsho (Denmark).

Berikut Jadwal Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2019

17.20 WIB : Leo Rolly Carnando/Indah Cahya Sari Jamil vs Chen Xu Jun (China)

18.00 WIB : Yonathan Ramlie vs Liu Liang (China)

18.40 WIB : Putri Kusuma Wardani vs Aditi Bhatt (India)

19.40 WIB : Stephanie Widjaja vs Vivien Sandorhazi (Hungaria)

20.00 WIB : Yasnita Enggira Setiawan vs Dai Wang (China)

20.20 WIB : Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Anastasiia Boiarun/Alena Iakovleva (Rusia)

20.40 WIB : Bobby Setiabudi vs Dong Tian Yao (China)

21.40 WIB : Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Low Yeen Yuan/Valeree Siow (Malaysia)

22.00 WIB : Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Leung Sze Lok/Yeung Pui Lam (Hong Kong)

22.20 WIB : Dwiki Rafian Restu/Bernadus Bagas Kusuma Wardana vs Takuma Kawamoto vs Tsubasa Kawamura (Jepang)

23.00 WIB : Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Rasmus Espersen/Marcus Rindsho (Denmark)