NEW YORK – Petenis muda berusia 19 tahun, Bianca Andreescu, sukses menjuarai gelar Amerika Serikat (AS) Terbuka pertamanya pada Minggu (8/9/2019). Keberhasilan Andreescu itu meraih AS Terbuka 2019 lantaran dirinya mampu mengalahkan petenis asal AS, yakni Serena Williams dengan skor 6-3 dan 7-5.

Apa yang dicapai Andreescu itu tentu sangat luar biasa, karena selain menjadi gelar pertamanya di AS Terbuka, trofi tersebut juga menjadi gelar pertama Andreescu di ajang grand slam. Tak hanya itu saja, Andreescu pun menjadi petenis asal Kanada pertama yang mampu menenangkan titel grand slam tersebut.

Jadi wajar saja jika Andreescu tampak tak bisa mengontrol rasa gembiranya usai berhasil menaklukkan Willias di final yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium tersebut. Apalagi, ternyata sebelum memastikan gelar itu, Andreescu sempat ragu bisa mengalahkan Williams atau tidak di final tersebut.

Keraguan itu muncul usai Andreescu berhasil dikejar Williams di set kedua, yang mana awalnya dirinya sudah unggul 5-1, namun pada akhirnya mampu diimbangi petenis asal AS tersebut hingga menjadi 5-5. Padahal saat sudah unggul 5-1 Andreescu hanya perlu satu kemenangan lagi. Tetapi, berkat dukungan publik Arthur Ashe Stadium, Williams bisa bangkit dan mengejar perolehan skor Andreescu.

“Saya sempat memiliki keraguan (untuk menang) karena saya menyaksikan sendiri bagaimana dia (Williams) bangkit dari tertinggal 5-0, lalu menjadi 5-1, kemudian 5-2, dan seterusnya. Saya pun mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bermain dengan taktik saya. Dia terus memulai bermain semakin membaik. Saya pikir dukungan penonton benar-benar membantunya,” cerita Andreescu, seperti dikutip dari WTA Tennis, Minggu (8/9/2019). Beruntung, Andreescu tak terlalu terpengaruh dengan tekanan yang diberikan oleh pendukung Williams di Arthur Ashe Stadium tersebut. Ia mencoba untuk kembali fokus saat sudah disamai 5-5 oleh petenis berusia 37 tahun tersebut. Alhasil, usaha itu membuahkan hasil dan Andreescu menutup set kedua dengan kemenangan 7-5. “Saya berkata kepada diri sendiri untuk terus memasukkan bola tenis ke dalam lapangan dan bernapas sebaik mungkin karena saat itu dia sedang melakukan service. Pada saat itu saya hanya ingin meraih poin pertama agar bisa menunjukkan betapa inginnya saya memenangkan kejuaraan tersebut,” tutupnya.